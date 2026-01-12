Ovo su dobitnici Zlatnih globusa, jedan film pomeo je svu konkurenciju!

Mračna komedija "Jedna bitka za drugom" ("One Battle After Another") i "Hamnet", priča o tuzi Williama Shakespearea zbog smrti sina, osvojili su glavne nagrade u nedjelju na dodjeli Zlatnih globusa, jednoj od prvih velikih ceremonija u godišnjoj sezoni dodjele nagrada u Hollywoodu.

Film "Jedna bitka za drugom" proglašen je najboljim filmskim mjuziklom ili komedijom, jedan od četiriju Zlatnih globusa koji je dobio, a "Hamnet" je osvojio nagradu za najbolju filmsku dramu.

Timothee Chalamet trijumfirao je u jednoj od najkonkurentnijih kategorija osvojivši trofej za najboljeg glumca u filmskom mjuziklu ili komediji za ulogu profesionalnog stolnotenisača u filmu "Marty Supreme".

Chalamet je pobijedio zvijezdu filma "Jedna bika za drugom" Leonarda DiCaprija, glumca iz filma "Jay Kelly" Georgea Clooneyja i druga velika imena na svečanosti dodjele nagrada na Beverly Hillsu u Kaliforniji. "Ova kategorija je prepuna nagrada. Divim se svima vama", rekao je Chalamet svojim nominiranim kolegama.

Glumac je istaknuo da je prethodnih godina odlazio sa svečanosti dodjele Zlatnih globusa praznih ruku. "Lagao bih kad ne bih rekao da su ti trenuci učinili ovaj trenutak toliko slađim", rekao je.

Globusi, koje dodjeljuje više od 300 novinara iz svijeta zabave, među prvima su od holivudskih priznanja 2026. koja će biti dodijeljena prije najveće filmske nagrade, dodjele Oscara, u ožujku. Glasači Zlatnih globusa nemaju utjecaja na Oscare, ali pobjeda na Globusima može pomoći u privlačenju pozornosti na potencijalne kandidate za nagradu Akademije.

"Jedna bitka za drugom", film Warner Bros Discoveryja o skupini propalih revolucionara, smatra se favoritom za najbolji film na Oscarima. U nedjelju je Paul Thomas Anderson osvojio nagrade za najboljeg redatelja i najbolji scenarij za film. Teyana Taylor osvojila je nagradu za sporednu glumicu u filmu.

"Hamnet" zamišlja kako su se Shakespeare i njegova supruga nosili sa smrću 11-godišnjeg sina, koji se zvao Hamnet. Povjesničari vjeruju da je Hamnetova smrt inspirirala dramatičara da napiše dramu "Hamlet".

Irska glumica Jessie Buckley osvojila je nagradu za najbolju glumicu u filmskoj drami za ulogu Shakespeareove supruge, Agnes Hathaway.

"Bilo je tako izvanredno biti dio ove scenografije, pričati priču o vjerojatno najpoznatijem Britancu koji je ikada živio, a imali smo kineskog redatelja, puno Iraca i uglavnom poljsku ekipu", rekla je.

Brazilski film "Tajni agent" proglašen je najboljim filmom koji nije na engleskom jeziku. Iznenađujuće, njegova zvijezda Wagner Moura osvojio je nagradu za najboljeg glumca u filmskoj drami.

Stellan Skarsgard osvojio je Globus za sporednu ulogu u norveškoj obiteljskoj drami "Sentimentalna vrijednost" ("Sentimental Value"). "Nisam bio spreman za ovo jer sam, naravno, mislio da sam prestar", rekao je 74-godišnjak na pozornici.

Novi Globus za podcaste osvojio je "Good Hang with Amy Poehler", u kojem komičarka intervjuira uglavnom slavne goste.

"Ovo je pokušaj da se vrlo grub i neljubazan svijet ispuni s malo više ljubavi i smijeha te smijanja s ljudima, a ne njima", rekla je Poehler. "Jednostavno se tako dobro zabavljamo stvarajući to."

"Golden", zarazna melodija iz Netflixova fenomena "K-Pop Demon Hunters", proglašena je najboljom originalnom pjesmom.

"Nikad nije kasno zablistati kao da si rođen za to", rekla je korejsko-američka pjevačica Ejae dok je primala nagradu.

U TV kategorijama priča o hitnoj pomoći "The Pitt" proglašena je najboljom dramom, a "The Studio" najboljom komedijom.

Netflixova "Adolescencija" ("Adolescence"), šokantna miniserija o trinaestogodišnjaku optuženom za ubojstvo kolege iz razreda, osvojila je nagradu za miniseriju, antologijsku seriju ili televizijski film. Glumci Stephen Graham, Owen Cooper i Erin Doherty osvojili su nagrade za najboljeg glumca u miniseriji, najboljega sporednog glumca u televizijskoj seriji i za najbolju sporednu glumicu.

