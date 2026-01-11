Thompson podijelio prizore s drugog koncerta u Poreču, nije rasprodao dvoranu

Marko Perković Thompson večeras je ponovno nastupio u Poreču, gdje je u dvorani Žatika održao svoj drugi koncert u sklopu gostovanja u ovom istarskom gradu.

Marko Perković Thompson večeras je održao drugi koncert u porečkoj dvorani Žatika, no ovoga puta dvorana nije bila u potpunosti ispunjena.

Nakon što je prvi nastup privukao velik broj obožavatelja, interes za drugi koncert bio je nešto slabiji, pa su na tribinama ostala vidljiva prazna mjesta.

Unatoč tome, atmosfera u dvorani bila je energična, a Thompson je publici ponudio prepoznatljiv repertoar svojih najpoznatijih pjesama, uz snažnu produkciju i emotivne poruke.

Nakon koncerta, glazbenik se oglasio na društvenim mrežama. Na svojoj Facebook stranici podijelio je fotografije s nastupa.

Iako drugi koncert nije bio rasprodan, Thompsonov povratak u Poreč još je jednom potvrdio da i dalje ima snažnu i odanu publiku diljem Hrvatske.

Koncert u Poreču dio je Thompsonove aktualne dvoranske turneje, koja je uslijedila nakon velikih open-air nastupa na zagrebačkom i sinjskom hipodromu.

Poslije Božića održao je koncert u Areni Zagreb, prizora se prisjetite OVDJE.

Nakon Poreča, Thompson nastupa u Splitu 16. i 17. siječnja, dok je koncert u Rijeci zakazan za 6. veljače.

