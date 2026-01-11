Uhićen je turski zavodnik za kojim uzdišu žene diljem svijeta, poznat je razlog

Poznati turski glumac Can Yaman uhićen je tijekom policijske operacije u Istanbulu koja je potresla javnu scenu i uključivala više poznatih imena.

Turska zvijezda Can Yaman priveden je u Istanbulu u sklopu istrage koja se odnosi na navodnu konzumaciju opojnih sredstava među osobama iz javnog i kulturnog života.

Akciju je koordiniralo Glavno državno odvjetništvo u Istanbulu, a obuhvatila je paralelne policijske pretrage više noćnih klubova i drugih lokacija koje često posjećuju poznate osobe.

Can Yaman - 4 Foto: Profimedia

Can Yaman - 1 Foto: Profimedia

Kako prenose brojni turski mediji, među njima i Türkiye Today, Yaman je proveo noć u policijskom zadržavanju, nakon čega je upućen u Institut za sudsku medicinu radi obavljanja zdravstvenih testiranja. Uz njega su privedene i Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam te Ceren Alper. Nakon davanja iskaza, Yaman je pušten na slobodu.

Pogledaji ovo Celebrity Bulj zaplesao u sinovim svatovima: ''Kad ženiš najstarijeg sina, a imaš dvi live''

Nova godina za glumca je započela neugodnim događajem, budući da se našao među sedam osoba uhićenih tijekom policijske operacije provedene u petak navečer u Istanbulu. Riječ je o dijelu šire istrage koja obuhvaća sumnje na kaznena djela povezana s drogama, ali i s prostitucijom unutar krugova javnih osoba. Turski mediji navode kako je policija postupala prema nalogu Državnog odvjetništva, a akcije su se odvijale na više lokacija diljem grada.

Can Yaman - 2 Foto: Profimedia

Can Yaman - 3 Foto: Instagram

Yaman se u trenutku intervencije nalazio u jednom od objekata koji su bili obuhvaćeni pretragom. Nakon privođenja, odveden je u policijske prostorije radi davanja izjave, a potom i na sudsko-medicinske preglede, uključujući vađenje krvi, što je standardna procedura u ovakvim slučajevima. Izvori također ističu kako je glumac u narednim danima imao zakazane poslovne obveze u Italiji, zemlji u kojoj posljednjih godina gradi značajan dio svoje karijere.

Can Yaman - 7 Foto: Profimedia

Can Yaman - 5 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Pobjednica MasterChefa progovorila o dugogodišnjem partneru: ''Rekla sam mu ako se ne javim...''

Inače, Cana je domaća publika imala priliku gledati u seriji "Između dvije vatre", koja se emitirala na Novoj TV, a široj javnosti poznat je i po vezi s jednom od najzgodnijih voditeljica svijeta, Talijankom Dilettom Leottom, koja nije slavno završila.

Više čitajte OVDJE.

Galerija 6 6 6 6 6

Pogledaji ovo Celebrity U padu zrakoplova poginuo pjevač, prije tragedije objavio je video koji slama srca

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Bloom na novim fotkama apsolutni je hit! S mamom Majom i Šimom bio je na uzbudljivom izletu

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Severina podijelila fotke sa skijanja sa sinom, koji je njena preslika!