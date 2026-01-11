U padu zrakoplova poginuo pjevač, prije tragedije objavio je video koji slama srca

Tragična zrakoplovna nesreća u Kolumbiji odnijela je život poznatog pjevača Yeisona Jimeneza i još petero osoba koje su s njim putovale na koncert.

Kolumbijski pjevač Yeison Jimenez među šest je osoba koje su poginule nakon što se zrakoplov kojim je putovao zajedno sa svojim glazbenicima srušio i zapalio u Kolumbiji.

Yeison Jimenez i njegova grupa putovali su na koncert koji se trebao održati sinoć. Mali zrakoplov srušio se nedugo nakon polijetanja sa Zračne luke Paipa u kolumbijskoj pokrajini Tundama, nakon što nije uspio dobiti potrebnu visinu, prenosi Mirror.

Na zastrašujućim snimkama koje su se pojavile na internetu čuju se svjedoci kako viču: ''Ponestaje piste'', dok je zrakoplov došao do kraja uzletno-sletne staze prije nego što je udario o tlo i eksplodirao.

Žrtve su pilot, kopilot i četvero putnika, među kojima je i 34-godišnji Jimenez, koji je nastupao u brojnim zemljama diljem svijeta. Glazbenik je prije ukrcaja na Instagramu podijelio jezivu posljednju objavu. Napisao je: ''Uvijek budi ponizan, jer ono što ti Bog daje, može ti i oduzeti.''

Među poginulima je i njegov fotograf Weisman Mora, koji je neposredno prije polijetanja objavio dirljiv posljednji video njih u zrakoplovu.

Zrakoplov je letio prema gradu Medellínu, u blizini mjesta Marinilla, gdje je Yeison trebao nastupiti. Smrtonosna nesreća dogodila se jučer nešto poslije 16 sati po lokalnom vremenu.

Kolumbijska uprava civilnog zrakoplovstva priopćila je:

''Nažalost, nakon dolaska hitnih službi i Nacionalne policije na mjesto nesreće, potvrđena je smrt svih šest osoba koje su se nalazile u zrakoplovu. Među poginulima je i poznati izvođač popularne glazbe Yeison Jimenez.''

Jimenez, kantautor koji je počeo nastupati sa samo sedam godina, ranije je u jednom podcast intervjuu otkrio da je više puta sanjao kako će poginuti u zrakoplovnoj nesreći.

''Počeo sam sanjati o vrlo osjetljivoj temi – da ćemo doživjeti nesreću. Tri puta sam to vidio u snovima, u toj prokletoj nesreći. Nikada to prije nisam rekao, nitko ne zna. Tri puta, dva sna u Španjolskoj. Čovjek mi pokazuje sve što sam morao učiniti. Sve što sam morao učiniti. Imam avion. Dvaput sam sanjao u Španjolskoj, na turneji, da stižem u Olayu, u Medellínu, i kapetan mi kaže: ‘Yer, spremni smo.’''

Camila Jimenez, jedna od Jimenezovih kćeri, reagirala je na tragediju sinoć objavom na Instagramu:

''Volim te, tata. Ne znaš koliko me boli gledati tvoje snimke, a tebe više nema.''

Na njegovom Instagram profilu objavljeno je i službeno priopćenje.

''S rukom na srcu i s boli koju je nemoguće opisati, organizacija i radni tim Yeisona Jiméneza s dubokom tugom obavještavaju o njegovoj smrti. Danas se ne opraštamo samo od umjetnika; opraštamo se od sina, brata, prijatelja, ljudskog bića punog snova i hrabrosti, koji je svojom pričom postao nada za tisuće ljudi. Yeison je bio ustrajnost, disciplina i ljubav prema svome narodu. Njegov glas i njegov primjer rođeni su iz truda i zato su zauvijek obilježili živote onih koji su ga slijedili i voljeli. Yeison je putovao zajedno s članovima svoga radnog tima, koji su također tragično preminuli: Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín i Weisman Mora, kao i kapetan Fernando Torres. Njihovim obiteljima upućujemo naš najdublji zagrljaj, bezrezervnu solidarnost i naše molitve u ovom izuzetno teškom trenutku. Svim pratiteljima, kolegama, medijima i ljudima koji su pratili Yeisona tijekom njegove karijere i u ovim trenucima boli: hvala vam na svakoj poruci, svakoj molitvi i na ljubavi koju šaljete. Molimo za razumijevanje i poštovanje žalosti obitelji, kao i za privatnost koja im je potrebna kako bi se dostojanstveno i s ljubavlju oprostili.''

''Yeison je fizički otišao, ali njegovo nasljeđe ostaje: u njegovim pjesmama, u njegovim riječima, u njegovim borbama, u njegovom načinu da nikada ne odustane i u neizbrisivom tragu koji je ostavio u kolumbijskoj regionalnoj glazbi i u srcima svoga naroda. Njegova svjetlost nastavit će sjati svaki put kada netko zapjeva neku od njegovih pjesama i prisjeti se da se uvijek može ići naprijed. U sljedećim satima, putem ovih službenih kanala, obavijestit ćemo o detaljima oproštajnih i komemorativnih događaja za sve koji se žele pridružiti i odati počast njegovoj uspomeni'', piše u objavi.

