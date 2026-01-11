Kako izgleda supruga Mire Bulja? Ovo su njene prve fotke u javnosti!

Rijetko viđena u javnosti, supruga sinjskog gradonačelnika Mire Bulja sinoć se pojavila pred objektivima fotografa na vjenčanju njihova sina, a ovo je ujedno bilo i prvo javno pojavljivanje bračnog para.

Jučerašnje vjenčanje sina gradonačelnika u Sinju bilo je jedno od onih događanja koja su, osim same ceremonije, privukla i dodatnu pažnju javnosti.

Fotografi su ispred crkve zabilježili dolazak sinjskog gradonačelnika Mire Bulja u pratnji supruge Jelene, što je ujedno i njihovo prvo zajedničko javno pojavljivanje.

Jelena Bulj - 3 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 16 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 12 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Par je stigao u svečanom, ali nenametljivom izdanju, a posebnu pažnju privukao je elegantan stil gradonačelnikove supruge. Odabrala je klasičnu tamnu kombinaciju s kaputom jednostavnih linija, koji je upotpunila decentnim modnim dodacima. Diskretna frizura i minimalan make-up dodatno su naglasili profinjeni dojam, dok je cijeli styling djelovao odmjereno i primjereno ovako važnoj obiteljskoj prigodi.

Jelena Bulj - 1 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Jelena Bulj - 2 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Jelena Bulj - 5 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Jelena Bulj - 6 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Pogledaji ovo Zanimljivosti Dvostruki život sportske legende: Šokantni seks-skandal uništio mu je obitelj i karijeru

Riječ je o rijetkom trenutku u kojem je gradonačelnik Sinja privatni život barem nakratko podijelio s javnošću, i to povodom jednog od najvažnijih dana za njihovu obitelj – vjenčanja sina Nediljka i snahe Pije.

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 8 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 9 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 10 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 13 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Fotografije s ovog događaja brzo su se proširile internetom, a veliku galeriju s vjenčanja pogledajte u nastavku.

Galerija 20 20 20 20 20

Pogledaji ovo Celebrity Prizori s Thompsonova koncerta u Poreču: Jedan transparent privukao je pažnju!

Svečana misa započela je u 16:30, a mladenci su ispred crkve stigli nešto ranije, spremni za početak obreda. U crkvi su se okupili brojni uzvanici – članovi obitelji, prijatelji i bliski suradnici para.

Nakon crkvene ceremonije, slavlje se nastavilo u Hotelu Alkar, gdje su se gosti uz glazbu, veselje i tradicionalne običaje pridružili proslavi ovog važnog dana.

Više o snahi Mire Bulja čitajte OVDJE.

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 2 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Osim Nediljka, Miro i Jelena imaju još dva sina, Nenu i Franu. Kako oni izgledaju pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Njegov bijeg iz SSSR-a šokirao je svijet, a plesao je kao da sloboda nema reprizu

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Gdje su danas sestre koje su tijekom pandemije preko TikToka došle do svjetske popularnosti?

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Bloom na novim fotkama apsolutni je hit! S mamom Majom i Šimom bio je na uzbudljivom izletu