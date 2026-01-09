Gdje su danas sestre koje su tijekom pandemije preko TikToka došle do svjetske popularnosti?

Charli i Dixie D’Amelio obilježile su pandemijske dane kratkim TikTok plesovima, a danas žive potpuno drugačiji život pod svjetlima reflektora.

Sestre Charli i Dixie D’Amelio postale su globalne zvijezde gotovo preko noći zahvaljujući platformi TikTok, gdje su tijekom pandemije koronavirusa osvojile milijune pratitelja svojim plesnim i zabavnim sadržajima.

Danas, nekoliko godina kasnije, njihov život izgleda znatno drugačije nego kada su počinjale — od društvenih mreža preselile su se u svijet zabave, mode i mainstream medija.

Dixie i Charli D'Amelio - 2 Foto: Profimedia

Dixie i Charli D'Amelio - 2 Foto: Afp

Charli D’Amelio sjajnu je karijeru nastavila i nakon eksplozije popularnosti na TikToku. Dok je 2019. godine počela snimati plesne videozapise u svojoj sobi, danas je među onima s najviše pratitelja na TikToku — s više od 155 milijuna fanova diljem svijeta.

Charli D'Amelio - 1 Foto: Afp

Charli D'Amelio - 4 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica podijelila lijepu vijest: ''Uvijek i zauvijek!''

Njena karijera ne staje samo na društvenim mrežama. Charli je nastupila na Broadwayu u mjuziklu ''& Juliet'', gdje je igrala u prestižnoj produkciji sve do rujna 2025. godine, čime je pokazala da je talentirana i izvan TikToka.

Uz to, nastupa u raznim modnim kampanjama, gostuje na televiziji i sudjeluje u velikim kulturnim događajima — uključujući i Today Show u New Yorku, gdje se pojavila početkom 2025. godine.

Charli D'Amelio - 2 Foto: Afp

Charli D'Amelio - 3 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda sin zvijezde Seksa i grada? Iznenadio je rijetkom pojavom na crvenom tepihu!

Natjecala se i u prošlogodišnjoj sezoni američke inačice ''Plesa sa zvijezdama''.

Prema Forbesu, za 2024. godinu ukupno je zaradila oko 23,5 milijuna dolara, što je uključivalo različite izvore prihoda poput sponzoriranih objava i poslova izvan TikToka.

Starija sestra Dixie D’Amelio također je ostala relevantna u svijetu zabave, iako nešto mirnijim tempom nego u trenucima svoje najveće online aktivnosti. Dixie je model, pjevačica i digitalna kreatorica, a iza sebe ima nekoliko glazbenih singlova i pojavljivanja na raznim događanjima.

Dixie D'Amelio - 1 Foto: Afp

Dixie D'Amelio - 3 Foto: Afp

U 2025. godini viđena je na modnim i zabavnim eventima poput Vanity Fair & Instagram Vanities Party u Los Angelesu te na Coachella tulku, što pokazuje da i dalje aktivno sudjeluje u svijetu pop kulture i mode.

Na Instagramu ju prati 19 milijuna, a na TikToku 54 milijuna ljudi.

Dixie D'Amelio - 4 Foto: Afp

Dixie D'Amelio - 5 Foto: Afp

Iako svijet TikToka više nije jedino mjesto gdje se o njima priča, Charli i Dixie D’Amelio ostaju relevantne figure u pop kulturi. ''The D’Amelio Show'', reality serija koja je pratila njihov život i karijere, završila je nakon tri sezone 2023. godine, ali njihov utjecaj i dalje je snažan.

Prema procjenama Influencer Marketing Huba, Dixie je imala godišnju zaradu od oko 10 milijuna dolara, većinom od TikToka i povezane komercijalne aktivnosti.

Pogledaji ovo Celebrity Dikan se pohvalio snježnom terasom svog stana na Cvjetnom trgu: ''Ovako to romantično izgleda...''

Charli je tako uspjela preći granice društvenih mreža i etablirati se kao izvođačica na velikoj sceni, dok Dixie svoj fokus balansira između mode, glazbe i osobnih projekata.

Galerija 8 8 8 8 8

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Plaža i tanga-badić: Ova zanosna plavuša sve je više u fokusu medija i javnosti

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Strast ispod slapa: Maja Šuput i Šime Elez u pozama zbog kojih gore društvene mreže!