Pretraži
uzlazna putanja karijere

Plaža i tanga-badić: Ova zanosna plavuša sve je više u fokusu medija i javnosti

Piše I.G., Danas @ 08:30 Celebrity komentari
Lisa Kistermann - 1 Lisa Kistermann - 1 Foto: Profimedia

Lisa Kistermann poznata je po luksuznom stilu, tajnovitom ljubavnom životu i sve većoj popularnosti među svjetskim influencericama.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
ToMa emotivnom baladom "Ledina" osvaja slušatelje i prije nastupa na Dori
najavio je i album
Toma emotivnom baladom "Ledina" osvaja slušatelje i prije nastupa na Dori!
Josip Radeljak Dikan pokazao svoju terasu na Cvjetnom trgu zatrpanu snijegom
''moj privatni zaseok''
Dikan se pohvalio snježnom terasom svog stana na Cvjetnom trgu: ''Ovako to romantično izgleda...''
Vrhunska figura Gwen Stefani u 56. godini: Njezin nastup u ovom kostimu pokrenuo nevjericu
impresivna gwen!
Vrhunska figura pjevačice u 56. godini: Njezin nastup u ovom kostimu izazvao je nevjericu
Rezultati ankete tko treba pobijediti na Dori 2026.
netko uvjerljivo vodi
Pitali smo vas tko treba pobijediti na Dori 2026.: Ovo su rezultati naše ankete!
Ivana Škugor pokazala kakvo ju je iznenađenje dočekalo nakon izlaska iz rodilišta
pogled iz snova!
Dom ispunjen ljubavlju: Supruga našeg pjevača pokazala emotivan doček kod kuće nakon poroda
Maja Šuput podijelila nove prizore sa putovanja
Rajski kadrovi
Šuput podijelila nove prizore iz tropskog raja, s Bloomom je uživala na posebnoj lokaciji
Gdje je danas Leila iz Larinog izbora, glumica Jana Milić?
15 godina poslije
Sjećate se Jemenke Leile iz Larinog izbora? Evo kako izgleda danas
Maja Šuput objavila fotku na kojoj se ljubi sa Šimom Elezom
iznad polja riže
Pala je i prva javna pusa! Romantičan trenutak Maje i Šime izgleda kao iz filma
Prijatelj Rubena van Guchta iznenadio objavom
potaknuo šuškanja
Prijatelj supruga Blanke Vlašić iznenadio objavom: "Njegov ljubavni život je..."
Maja Šuput i Šime Elez pozirali na jednom od najpoznatijih slapova na svijetu
''kakve fotke, čovječe!''
Strast ispod slapa: Maja Šuput i Šime Elez u pozama zbog kojih gore društvene mreže!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
VIDEO Gore ulice, ubijeno najmanje 34 ljudi: Navodno zapaljene zgrade vlade, Trump: "Ako to učine, udarit ćemo ih vrlo snažno"
Golemi prosvjedi u Iranu
VIDEO Gore ulice, ubijeni deseci ljudi, čak i djeca, Trump: "Ako to učine, udarit ćemo ih vrlo snažno"
USKOK optužio 24 osobe: Poznato i koliko su zaradili na ilegalnim TV paketima
Detalji optužnice
USKOK optužio 24 osobe: Poznato i koliko su zaradili na ilegalnim TV paketima
Oglasili se Rusi: "Da, ispalili smo ga! To je osveta za udar na Putinovu rezidenciju"
Ruska osveta
Oglasili se Rusi: "Da, ispalili smo ga! To je osveta za udar na Putinovu rezidenciju"
show
Gdje je danas Leila iz Larinog izbora, glumica Jana Milić?
15 godina poslije
Sjećate se Jemenke Leile iz Larinog izbora? Evo kako izgleda danas
Maja Šuput podijelila nove prizore sa putovanja
Rajski kadrovi
Šuput podijelila nove prizore iz tropskog raja, s Bloomom je uživala na posebnoj lokaciji
Maja Šuput objavila fotku na kojoj se ljubi sa Šimom Elezom
iznad polja riže
Pala je i prva javna pusa! Romantičan trenutak Maje i Šime izgleda kao iz filma
zdravlje
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Kašalj u ležećem položaju: Zašto se javlja baš noću i kada je opasan?
Piše liječnik
Kašalj u ležećem položaju: Zašto se javlja baš noću i kada je opasan?
zabava
"Neka djevojka se razbila ispred mene": Objava postala hit u regiji, ali nisu svi shvatili foru
Odlična fora
"Neka djevojka se razbila ispred mene": Objava postala hit u regiji, ali nisu svi shvatili foru
"Samo ga još je*o nisam": Bosanac nasmijao cijeli Balkan, osjećate li se i vi ovako kad napada snijeg?
Sve je rekao
"Samo ga još je*o nisam": Bosanac nasmijao cijeli Balkan, osjećate li se i vi ovako kad napada snijeg?
Prizor radova u Dalmaciji nasmijao Hrvate! Ovako se to radi na jugu
Urnebesno
Prizor radova u Dalmaciji nasmijao Hrvate! Ovako se to radi na jugu
tech
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Lakši, ubojitiji i s boljom zaštitom
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Velik uspjeh znanstvenika: Nakon više od pola stoljeća uspješno sintetizirana obećavajuća antikancerogena molekula
Njezin prirodni izvor je oskudan
Velik uspjeh znanstvenika: Nakon više od pola stoljeća uspješno sintetizirana obećavajuća antikancerogena molekula
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
Vizija budućnosti
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
sport
Talijani otkrili: Allegri prelomio, Modrić seli na klupu protiv Fiorentine: "Imao je dovoljno vremena..."
Pišu Talijani
Allegri prelomio, Modrić će morati na klupu: "Imao je dovoljno vremena..."
Teške optužbe potresle SAD! Bivša partnerica optužila Rasheeja Ricea za nasilje
Objavila 14 fotografija
Teške optužbe potresle SAD, bivša partnerica sve otkrila: "Dosta je! Umorna sam od šutnje"
VIDEO Prvaci Engleske zaustavili Arsenal: Susret obilježio odvratan potez Gabriela Martinellija
Pogledajte incident
VIDEO Prvaci Engleske zaustavili Arsenal: Odvratan potez Topnika obilježio susret
tv
Daleki grad: Susreo je upravo osobu koju nije smio - ona je odmah shvatila da nešto nije u redu
DALEKI GRAD
Susreo je upravo osobu koju nije smio - ona je odmah shvatila da nešto nije u redu
Tajne prošlosti: Saznao je tko je odnio cvijeće njegovoj supruzi u bolnicu
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Saznao je tko je odnio cvijeće njegovoj supruzi u bolnicu
Daleki grad: Očajnički potez pretvorio se u tragediju - hitna pomoć jurila na mjesto užasa
DALEKI GRAD
Očajnički potez pretvorio se u tragediju - hitna pomoć jurila na mjesto užasa
putovanja
Država u kojoj padne najviše snijega
Najsnježnija na svijetu
Zemlja u kojoj pada najviše snijega na svijetu, a snježni nanosi su viši od kuća
Novi kviz općeg znanja: Za one koji misle da mogu dobiti 15/15
Šarena pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji misle da mogu dobiti 15/15
Jačaju imunitet, štite jetru i snižavaju visoki tlak: Bobice od oko 3 eura koje čine čuda za zdravlje
Crveni dijamanti
Jačaju imunitet, štite jetru i snižavaju visoki tlak: Bobice od oko 3 eura koje čine čuda za zdravlje
novac
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
makete trajekta
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?
svaki dvadeseti kinez
Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Tijesna utrka
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
lifestyle
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Najsretniji horoskopski znakovi u 2026. godini
Stižu promjene
Napokon je došlo vaše vrijeme: Ovim znakovima 2026. će biti godina života
Bob će biti popularan i 2026., a nose ga i brojne slavne žene
NAJPOPULARNIJA FRIZURA
Bob će se nositi i u 2026., zato smo pronašli 20 fotografija koje možete pokazati frizerki kad se odlučite ošišati
sve
Država u kojoj padne najviše snijega
Najsnježnija na svijetu
Zemlja u kojoj pada najviše snijega na svijetu, a snježni nanosi su viši od kuća
Talijani otkrili: Allegri prelomio, Modrić seli na klupu protiv Fiorentine: "Imao je dovoljno vremena..."
Pišu Talijani
Allegri prelomio, Modrić će morati na klupu: "Imao je dovoljno vremena..."
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene