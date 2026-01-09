Plaža i tanga-badić: Ova zanosna plavuša sve je više u fokusu medija i javnosti

Lisa Kistermann poznata je po luksuznom stilu, tajnovitom ljubavnom životu i sve većoj popularnosti među svjetskim influencericama.

Talijanska modna dizajnerica Lisa Kistermann izazvala je pravu pomutnju na plaži u Miamiju kada se pojavila u izazovnom bikiniju brenda Fae koji je savršeno naglasio njezinu vitku figuru i ženstvene obline.

Lisa Kistermann - 3 Foto: Profimedia

Lisa je dan provela uživajući na suncu, a paparazzi su je uhvatili dok se opuštala na ležaljci i šetala uz obalu. Njezin atraktivni stajling u nježnoj ljubičastoj nijansi s tankim detaljima privukao je brojne poglede, a modni znalci već komentiraju kako će ovaj minimalistički bikini biti pravi hit nadolazeće sezone.

Lisa Kistermann - 5 Foto: Profimedia

Lisa Kistermann - 4 Foto: Profimedia

Osim što uspješno gradi modnu karijeru, Lisa se sve češće nalazi i u fokusu svjetskih medija zbog svog besprijekornog izgleda i karizme kojom plijeni kamo god se pojavi.

Lisa Kistermann - 2 Foto: Profimedia

Iako javnosti još uvijek nije široko poznato ime, Lisa Kistermann sve više privlači pažnju kao nova it djevojka modne i lifestyle scene. Rođena je u Italiji, a odrasla između Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Već u ranim dvadesetima pokrenula je vlastiti modni brend koji kombinira luksuz s ležernom elegancijom. Osim mode, Lisa se okušala i u dizajnu nakita te interijera.

Lisa rijetko javno govori o svom privatnom životu, što samo dodatno potiče znatiželju medija i njezinih pratitelja. Nije poznato je li trenutno u vezi, ali se ranije povezivala s nekoliko imućnih poduzetnika i sportaša. Na društvenim mrežama objavljuje isključivo profesionalne i putničke sadržaje, bez ikakvih naznaka romantičnih odnosa.

