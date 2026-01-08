Sjećate se Jemenke Leile iz Larinog izbora? Evo kako izgleda danas

Evo kako danas izgleda Jana Milić Ilić, glumica koju pamtimo kao Leilu iz ''Larinog izbora''.

Jana Milić Ilić jedna je od onih glumica s naših prostora čije je lice mnogima ostalo u sjećanju zahvaljujući kultnoj hrvatskoj telenoveli ''Larin izbor'', ali njezina priča mnogo je bogatija i veća od jedne uloge.

Jana je rođena 31. prosinca 1981. godine u Kruševcu, Srbija. Nakon srednjoškolskog obrazovanja, odlučila se posvetiti glumi i diplomirala je na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu 2003. godine, gdje je studirala u klasi profesora Vladimira Jevtovića.

Jana Milić - 1 Foto: Tea Cimas / CROPIX

Već na početku karijere pokazala je svestranost, glumila je u pozorištu, televizijskim serijama i na filmu, gradići reputaciju pouzdane i dojmljive profesionalke.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Poslušajte pjesmu koja je na Doru 2026. upala kao rezerva

Veliku popularnost Jana postiže u regionalnim okvirima zahvaljujući ulozi Leile Bilić u hit-seriji ''Larin izbor'', koja se na Novoj TV emitirala od 2011. do 2013. godine.

Jana Milić - 3 Foto: Tea Cimas / CROPIX

Jana Milić - 4 Foto: Tea Cimas / CROPIX

Jana Milić - 5 Foto: Tea Cimas / CROPIX

Leila je bila intrigantna, misteriozna Jemenka s teškom životnom pričom i snažnim karakterom — lik koji je brzo osvojio publiku zahvaljujući intenzivnim ljubavnim i dramatičnim zapletima u seriji. Uloga Leile nije samo povećala Janinu vidljivost u regiji, nego joj je otvorila vrata i za druge značajne televizijske i filmske projekte.

Nakon završetka snimanja ''Larinog izbora'', Jana je nastavila graditi karijeru u brojnim projektima: ''Istine i laži''. ''Kolo sreće'', ''Od jutra do sutra'', ''Jugoslovenka'', ''4 Roses'', ''Fuck Off I Love You'' i druge filmske i TV uloge.

Pogledaji ovo Celebrity Otkrivene posljednje riječi i uzrok smrti Brigitte Bardot, umrla je kraj supruga

Najnovije projekte uključuju i serije/filmove najavljene za 2025. i nadalje, pokazujući da je aktivna i danas.

Jana Milić Ilić - 2 Foto: Instagram

Jana Milić - 4 Foto: Grgur Zucko/Pixsell

Jana je u braku s filmskim producentom Miodragom (Mišom) Ilićem od 2011. godine. Par ima sina, a često se ističe kako joj je obitelj uži centar svijeta i snažna podrška u zahtjevnoj glumačkoj karijeri.

Iako joj je profesionalni život znao voditi između Beograda i Zagreba tijekom snimanja, Jana danas živi u Beogradu i aktivno održava balans između obiteljskog života i rada na novim ulogama.

Jana Milić Ilić - 4 Foto: Instagram

Galerija 9 9 9 9 9

Pogledaji ovo Celebrity Pobjednica MasterChefa nasmijala pratitelje objavom, prisjetila se urnebesne scene iz showa

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Poze za pamćenje! Supruga posrnulog pjevača zavela pratitelje u crvenom donjem rublju

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Pala je i prva javna pusa! Romantičan trenutak Maje i Šime izgleda kao iz filma