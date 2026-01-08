Poslušajte pjesmu koja je na Doru 2026. upala kao rezerva

Gabrijel Ivić na Dori 2026. predstavit će se s pjesmom ''Light Up'', u natjecanje je upao kao rezerva.
Od 24 pjesme jedna je upala kao rezerva, a riječ je o pjesmi ''Light Up'' Gabrijela Ivića koji je u natjecanje stigao nakon diskvalifikacije Karoline Ilić.
Gabrijel Ivić - 1 Foto: Instagram
Svoju pjesmu Gabrijel je napravio u suradnji s Junom Ishidom, japanskim DJ-jem s hrvatskom adresom, koji je prvu ideju za pjesmu napravio još 2014. godine, inspiriran radovima Calvina Harrisa. Poslušajte ju u nastavku.
Gabrijel Ivić - 2 Foto: Screenshot
Gabrijel Ivić - 1 Foto: Screenshot
Gabrijela smo imali prilike ranije upoznati i to na programu Nove TV. Godine 2021. sudjelovao je u Supertalentu.
Ima 26 godina i dolazi iz Šibenika, a uz pjevanje i sviranje, voli i pisati pjesme. Glazbom se bavi od 8. godine, kada je krenuo u glazbenu školu, a najsretniji trenutak u životu mu je bio kada je dobio klavir pa je mogao svirati i doma. Završio je osnovnu glazbenu školu i prvi razred srednje glazbene škole, klavir i solfegio. Svira s dvojicom kolega po rođendanima i svim ostalim vrstama proslava, zbog čega je Maja Šuput prokomentirala kako su joj on i Ivan prava konkurencija, no svejedno je uživala u njihovim izvedbama.
Gabrijel Ivić - 2 Foto: Nova TV
"Kada se bavim glazbom volim se staviti u srcedrapajuću situaciju", kazao je Gabrijel prije nastupa. "Za sebe smatram da nisam pretjerano zabavan, ali sam savršen spoj Slavonije i Dalmacije, jer sam rodom iz Slavonskog Broda, a živim u Šibeniku cijeli život, tako da nije moglo bolje. Motivacija mi je pozornica i ono što želim raditi na njoj, i ta buka koju želim ostvarit i prenijeti ljudima."
Na audiciji je otpjevao baladu "Utorak" Petra Graše, a njegova izvedba ostavila je dojam na cijeli žiri.
Gabrijel Ivić Foto: Nova TV
