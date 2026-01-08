Poslušajte pjesmu koja je na Doru 2026. upala kao rezerva

Gabrijel Ivić na Dori 2026. predstavit će se s pjesmom ''Light Up'', u natjecanje je upao kao rezerva.

Osam dana nakon početka Nove godine objavljene su sve pjesme koje se ove godine natječu na Dori 2026.

Od 24 pjesme jedna je upala kao rezerva, a riječ je o pjesmi ''Light Up'' Gabrijela Ivića koji je u natjecanje stigao nakon diskvalifikacije Karoline Ilić.

Zašto je Karolina diskvalificirana saznajte OVDJE.

Gabrijel Ivić - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Otkrivene posljednje riječi i uzrok smrti Brigitte Bardot, umrla je kraj supruga

Svoju pjesmu Gabrijel je napravio u suradnji s Junom Ishidom, japanskim DJ-jem s hrvatskom adresom, koji je prvu ideju za pjesmu napravio još 2014. godine, inspiriran radovima Calvina Harrisa. Poslušajte ju u nastavku.

Sviđa li vam se pjesma? Da, ima šanse za pobjedu

Da, ali nema šanse za pobjedu

Nije mi nešto Da, ima šanse za pobjedu

Da, ali nema šanse za pobjedu

Nije mi nešto Ukupno glasova:

Gabrijel Ivić - 2 Foto: Screenshot

Gabrijel Ivić - 1 Foto: Screenshot

Gabrijela smo imali prilike ranije upoznati i to na programu Nove TV. Godine 2021. sudjelovao je u Supertalentu.

Ima 26 godina i dolazi iz Šibenika, a uz pjevanje i sviranje, voli i pisati pjesme. Glazbom se bavi od 8. godine, kada je krenuo u glazbenu školu, a najsretniji trenutak u životu mu je bio kada je dobio klavir pa je mogao svirati i doma. Završio je osnovnu glazbenu školu i prvi razred srednje glazbene škole, klavir i solfegio. Svira s dvojicom kolega po rođendanima i svim ostalim vrstama proslava, zbog čega je Maja Šuput prokomentirala kako su joj on i Ivan prava konkurencija, no svejedno je uživala u njihovim izvedbama.

Gabrijel Ivić - 2 Foto: Nova TV

Pogledaji ovo Celebrity Pobjednica MasterChefa nasmijala pratitelje objavom, prisjetila se urnebesne scene iz showa

"Kada se bavim glazbom volim se staviti u srcedrapajuću situaciju", kazao je Gabrijel prije nastupa. "Za sebe smatram da nisam pretjerano zabavan, ali sam savršen spoj Slavonije i Dalmacije, jer sam rodom iz Slavonskog Broda, a živim u Šibeniku cijeli život, tako da nije moglo bolje. Motivacija mi je pozornica i ono što želim raditi na njoj, i ta buka koju želim ostvarit i prenijeti ljudima."

Na audiciji je otpjevao baladu "Utorak" Petra Graše, a njegova izvedba ostavila je dojam na cijeli žiri.

Gabrijel Ivić Foto: Nova TV

Ostale pjesme s Dore poslušajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Romansa postaje sve ozbiljnija! Katy Perry s bivšim premijerom uživala na plaži

Tko treba pobijediti na Dori 2026.? U anketi OVDJE nam otkrijte svog favorita!

Nižu se reakcije na pjesme s Dore 2026., jedna brojne razočarala, o kojoj je riječ saznajte OVDJE.

Galerija 4 4 4 4 4

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Poze za pamćenje! Supruga posrnulog pjevača zavela pratitelje u crvenom donjem rublju

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Pala je i prva javna pusa! Romantičan trenutak Maje i Šime izgleda kao iz filma