Znate li tko je djed Dinamova napadača? Njegov glas svima je poznat!

Djed Sandra Kulenovića je pjevač čije su pjesme obilježile jednu glazbenu eru, a njegove hitove sigurno znate.

Dinamo je u važnoj utakmici protiv danskog Midtjyllanda osigurao prolazak u nokaut-fazu Europske lige. Među istaknutijima bio je i napadač Sandro Kulenović, a sve se više šuška i o njegovom mogućem transferu.

Ovaj 26-godišnjaak dolazi iz sportske obitelji, ali njegov djed bavi se nečim sasvim drugim. Naime, Sandro je unuk Nane Prše, našeg pjevača zabavne glazbe.

Sandro Kulenović - 2 Foto: Instagram

Neke od njegovih hitova sigurno znate, "Džingis Kan", "Nisam te znao voljeti", "Naviko sam na tebe" te "Pepo i Pepica". Glazbeni put započeo je kao dijete pjevajući u zboru crkve svetog Josipa na Trešnjevki, a svoj prvi singl "Tango u Parizu" snimio je nakon pobjede na natjecanju pjevača amatera koju je organizirala diskografska kuća Alta. Tu je započela i dugogodišnja suradnja s Đorđem Novkovićem.

Osim diskografskog djelovanja tijekom samostalne karijere i boravka u grupi Stakleno zvono, Prša godinama skuplja izvorne zagrebačke pučke pjesme, koje su se svirale po ulicama i na izletima.

Riječ je o pjesmama koje su izmišljali sami Zagrepčani i koje su između dva svjetska rata pjevali prvi zagrebački ulični pjevači. U devedesetima je objavio album "Zagrebačke pučke pjesme" i odradio više od 1500 humanitarnih koncerata, a danas na svojim društvenim mrežama ponosno dijeli objave o unucima Sandru i Tinu Kulenoviću.

Sandro Kulenović - 8 Foto: Instagram

Inače, Sandro se nogometom bavi zahvaljujući starijem bratu Tinu i ocu Alminu, bivšem nogometašu iz Bihaća, koji je svojevremeno nastupao za reprezentaciju BiH, a zapažen je i kao trener omladinaca u NK-u Špansko.

Sandro Kulenović - 3 Foto: Instagram

Sandro Kulenović - 3 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Poseban značaj u Sandrovu životu ima i mama Tajana, koja je zbog sinova nogometaša napustila svoj posao kako bi se mogla posvetiti njihovim potrebama.

