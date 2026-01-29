Sjećate se zavodnika iz hit erotskog trilera? Evo gdje je danas, ne bavi se samo glumom

Michele Morrone, talijanski glumac koji je ulogom Massima Torricellija u filmu 365 dana stekao globalnu slavu, i danas ne prestaje intrigirati javnost — kako svojim profesionalnim projektima, tako i privatnim životom.

Michele Morrone, talijanski glumac, pjevač, model i internacionalna zvijezda koju su gledatelji diljem svijeta upoznali kao Massima Torricellija u kontroverznom erotskom trileru ''365 dana'', ponovno je u središtu pažnje — ovoga puta zbog svog nedavnog boravka u susjednoj Srbiji.

Prema lokalnim medijima talijanski je glumac diskretno stigao u Beograd i trenutno istražuje srpsku prijestolnicu iz luksuznog hotela, a fotografije s njegovog Instagram profila zaintrigirale su brojne obožavatelje.

Morrone je u filmskom svijetu postao globalno prepoznatljiv upravo zahvaljujući ulozi šarmantnog, ali opasnog mafijaša u ''365 dana'' (2020.), koju je potom reprizirao u nastavcima ''365 Days: This Day'' i ''The Next 365 Days'' objavljenima 2022. Taj je projekt s jedne strane učvrstio njegov status miljenika publike, a s druge potaknuo žestoke rasprave o prikazu romantičnih i kontroverznih tema.

Michele Morrone - 9 Foto: Profimedia

Michele Morrone - 7 Foto: Profimedia

Michele Morrone - 2 Foto: Profimedia

Njegova karijera traje već više od desetljeća, a put do internacionalne slave bio je postepen i raznolik. Prvo se okušao na talijanskoj sceni kroz manje uloge u televizijskim serijama poput ''Sirene'', ''Medici'' i ''Il Processo'', kao i u filmu ''Bar Giuseppe'' iz 2019. godine, prije nego što je postao lice Netflix trilogije.

Michele Morrone - 1 Foto: Profimedia

Michele Morrone - 3 Foto: Profimedia

Nakon velikog proboja u filmskoj industriji, Morrone je nastavio s aktivnim angažmanom u nekoliko novih projektata: pojavio se u naslovima poput ''Subservience'' (2024) i ''Another Simple Favor'' (2025), gdje se okušao u ulogama koje pokazuju njegovu širinu kao glumca.

Michele Morrone - 5 Foto: Profimedia

Michele Morrone - 6 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Otkriveno tko će nastupiti kao gost u finalu Dore 2026., riječ je o našem bivšem predstavniku!

Izvan filmskog seta, Morrone je i strastveni glazbenik — samouki gitarist i pjevač — koji je 2020. izdao album Dark Room, s pjesmama koje su se našle i u soundtracku ''365 dana''. Osim toga, pokrenuo je i vlastiti modni brend za žensku odjeću AurumRoma, čime je dodatno pokazao svoju poduzetničku i kreativnu stranu.

Michele Morrone - 3 Foto: Instagram

Michele Morrone - 2 Foto: Instagram

U posljednje vrijeme njegovo ime često se vezuje uz nove filmske uloge i glazbene projekte, poput uloge u psihološkom trileru ''The Housemaid'' s holivudskom zvijezdom Sydney Sweeney i njegovom nastavku, koji su privukli veliku pozornost kritike i publike.

Michele Morrone - 4 Foto: Profimedia

Michele Morrone - 8 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete li je? Bila je velika dječja zvijezda, no povukla se iz javnosti nakon što joj je slava mnogo toga oduzela

I dok se njegovo profesionalno ime često veže uz međunarodnu slavu i glamur crvenog tepiha, Micheleov privatni život nije nimalo jednostavan. Morrone je bio u braku s libanskom stilisticom Roubom Saadeh od 2014. do 2018. godine, a iz tog braka ima dvoje sinova — Marcusa i Branda, koji su mu ostali najveća životna radost.

Unatoč razvoda 2018., glumac redovito dijeli trenutke sa svojim dječacima na društvenim mrežama i često naglašava koliko mu je uloga oca bitna. Posvećen je ostanku u kontaktu s djecom koja većinu vremena žive s njihovom majkom, ali se trudi provoditi kvalitetno vrijeme s njima kada god njegov raspored to dopušta.

Galerija 8 8 8 8 8

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Ibrahimović bez majice raspametio pratitelje, impresivne tetovaže prekrivaju njegova cijela leđa

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Djevojka preminulog Liama Paynea objavila dosad neviđenu snimku: "Fale mi ovi trenuci..."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je kći Dragana Bjelogrlića? Medijske stupce punila je zbog veze s regionalnim zavodnikom