Otkriveno tko će nastupiti kao gost u finalu Dore 2026., riječ je o našem bivšem predstavniku!

Publiku Dore 2026. u finalnoj večeri očekuje poseban glazbeni trenutak jer se na pozornicu vraća naš bivši predstavnik.

Marko Bošnjak, jedan od najzapaženijih mladih hrvatskih glazbenika, ponovno će se naći u središtu glazbene pozornosti.

Nakon predstavljanja Hrvatske na Eurosongu 2025. Bošnjak će ovogodišnju Doru 2026. upotpuniti posebnom izvedbom u finalnoj večeri, 15. veljače.

Kako su organizatori najavili, Marko će na velikoj pozornici izvesti svoju pobjedničku pjesmu prošlogodišnje Dore, ''Poison Cake'', kao dio revijalnog programa finala Dore 2026. – bez natjecateljskog pritiska, ali uz isti snažan nastup koji mu je osigurao mjesto među najzanimljivijim izvođačima na domaćoj sceni.

"Marko Bošnjak: pobjednik Dore i glas koji je obilježio prošlogodišnje izdanje. U finalnoj večeri Dore 2026., Marko se vraća na pozornicu u posebnom pjevačko-plesnom programu gdje će još jednom izvesti pobjedničku pjesmu prošlogodišnje Dore", napisali su na službenoj stranici Dore na Instagramu.

Osim Marka, u finalu će nastupiti i grupa Magazin.

U prvom polufinalu 12. veljače kao gost će nastupiti Danijela Martinović, a u drugom polufinalu 13. veljače Luka Nižetić.

Marko Bošnjak nije ušao u finale Eurosonga 2025. U 1. polufinalu završio je na 12. mjestu.

Prošle godine Marko se odlučio odseliti iz Hrvatske. Više o njegovu putu čitajte OVDJE.

Redoslijed nastupa za Doru po polufinalnim večerima pogledajte OVDJE.

