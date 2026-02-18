Tradicija stara 200 godina pod pritiskom društvenih mreža: Je li Gen Z otišao predaleko?

Spoj aristokratske tradicije, glamura i TikTok generacije obilježio je 68. izdanje legendarnog Bečkog opernog bala.

Beč je prošlog četvrtka ponovno postao središte europske elegancije i glamura. Na 68. Bečkom opernom balu više od 5.000 uzvanika uživalo je u večeri raskoši, tradicije i luksuza, a cijene ulaznica dosezale su vrtoglavih 26.000 eura.

Operni bal prvi je put održan 1814. godine kako bi zabavio aristokraciju nakon Napoleonovih ratova, a danas je jedan od najprestižnijih društvenih događaja u Europi. I dok zadržava stroga pravila i tradiciju, posljednjih godina postao je i prava senzacija na društvenim mrežama, gdje influenceri dokumentiraju svaki detalj večeri.

Ovogodišnje izdanje održano je na devet katova bečke Opere, s više od 20 barova i buffeta, uključujući salon za šampanjac i Campari bar. Uz pet plesnih podija na kojima se svira više od 16 glazbenih žanrova, poseban trenutak večeri bio je i nastup Bečke državne opere.

U središtu pozornosti tradicionalno su debitantice – mlade žene u dobi od 18 do 25 godina koje službeno ulaze u društvo. Svaka je imala profesionalnu šminku, frizere te nakit svjetski poznatih draguljara.

Anna Dowling na TikToku je podijelila dio priprema, uključujući profesionalno uređivanje frizure prije nego što je odjenula lepršavu bijelu haljinu.

Njemačka influencerica Leonie Hanne, koja ima više od milijun pratitelja, nazvala je bal Bridgertonom u stvarnom životu, pokazujući svoju ružičastu haljinu, bijele rukavice i dijamantni nakit.

Ni muškarci nisu zaostajali – Nils Kuesel iz Berlina pohvalio se dijamantnim satom i prstenom.

Jedan od najčarobnijih trenutaka večeri je tradicionalni valcer, kada svi gosti izlaze na podij i plešu prije nego što sat otkuca ponoć. Za sudjelovanje kao debitantski par potrebno je proći audiciju te imati vrlo dobre vještine lijevog valcera, kako stoji na službenoj stranici događaja.

Zabava se, međutim, ne završava u ponoć – ples traje do ranih jutarnjih sati, a neke su debitantice, poput Laetitije Hofer, slavlje nastavile i izvan zgrade Opere, s tijarama na glavama.

Opća ulaznica za bal stoji 410 eura, no oni koji žele ekskluzivno iskustvo mogu izdvojiti i do 26.000 eura za ložu koja uključuje privatni prostor te uslugu hrane i pića. Dress code je strogo propisan: bijela leptir-mašna i frak za muškarce, duge večernje haljine za žene, te bijele operne rukavice za debitantice.

Operni bal poznat je po glamuroznim uzvanicima. Ove godine među gostima su bili Iris Law, kći Judea Lawa i Sadie Frost, glumac Ed Westwick te rođakinje princa Williama, Lady Eliza i Lady Amelia Spencer.

Bal je godinama bio povezan i s kontroverznim milijarderom Richardom Lugnerom, koji je navodno plaćao tisuće eura kako bi na događaj doveo slavne osobe poput Kim Kardashian i Geri Halliwell. Austrijski građevinski tajkun preminuo je u kolovozu 2024. u 91. godini života.

Bečki operni bal i ove je godine potvrdio status jednog od najglamuroznijih društvenih događaja u Europi – spoj tradicije, luksuza i modernog influencer trenutka koji svijet prati sa zanimanjem.

Na ovom velikom balu bila je i ekipa našeg IN magazina, kako su se proveli te što su još doznali pogledajte OVDJE.

