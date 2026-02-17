Pravu ljubav našao je tek u 60.: Kako je počela ljubavna priča koja traje već četvrt stoljeća?

Harrison Ford i Calista Flockhart viđeni su kako se grle i ljube na pisti u Los Angelesu pokazujući da su i nakon više od dva desetljeća zajedno jednako zaljubljeni.

Harrison Ford (83) i Calista Flockhart (61) ovih su dana ponovno pokazali koliko su bliski – i to pred očima javnosti. Par je viđen kako se grli i ljubi na pisti u Los Angelesu nakon slijetanja na Valentinovo razmjenjujući nježne poglede i osmijehe.

Gotovo 25 godina nakon što su započeli vezu, i dalje djeluju zaljubljeno kao prvog dana.

Calista Flockhart i Harrison Ford - 7 Foto: Profimedia

Calista Flockhart i Harrison Ford - 1 Foto: Profimedia

Njihova ljubavna priča započela je 2002. godine na dodjeli Zlatnih globusa. Flockhart, tada zvijezda serije "Ally McBeal", upoznala je Forda iza pozornice, a kemija je, prema svjedocima, bila očita od samog početka. Ubrzo su počeli izlaziti iako su zbog razlike u godinama – Ford je 22 godine stariji – od početka bili pod povećalom javnosti.

Glumica je kasnije istaknula da joj razlika u godinama nikada nije predstavljala problem, dok je Ford otvoreno govorio kako je ponovno pronašao romantičnu ljubav u šezdesetoj godini života.

Calista Flockhart i Harrison Ford - 9 Foto: Profimedia

Calista Flockhart i Harrison Ford - 6 Foto: Profimedia

Par je vezu učvrstio tijekom godina, a 2009. se zaručio. Vjenčali su se u lipnju 2010. na intimnoj ceremoniji u Santa Feu u Novom Meksiku. Zajedno odgajaju Liama, sina kojeg je Calista posvojila 2001. godine, a kojeg je Ford prihvatio kao vlastito dijete.

Obitelj su gradili daleko od holivudske buke njegujući privatnost i mirniji način života.

Harrison Ford i Calista Flockhart (Foto: AFP) Foto: afp

Harrison Ford i Calista Flockhart - 6 Foto: Profimedia

Harrison Ford i Calista Flockhart Foto: Profimedia

Danas su Ford i Flockhart i dalje zajedno, diskretni, ali stabilni, a njihovi rijetki javni trenuci, poput nedavnog zagrljaja na aerodromu, podsjetnik su da je njihova veza izdržala test vremena.

Unatoč Fordovoj dugoj i intenzivnoj karijeri te njegovoj poznatoj strasti prema letenju, koja je kroz godine uključivala i nekoliko incidenata, njihov brak ostao je čvrst.

Calista Flockhart i Harrison Ford - 3 Foto: Profimedia

Calista Flockhart i Harrison Ford - 9 Foto: Profimedia

Njihova priča dokaz je da romantična ljubav ne poznaje godine i da se prava povezanost može pronaći u bilo kojem životnom razdoblju.

