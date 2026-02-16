Poslušajte pjesmu koja je trebala predstavljati Španjolsku u Beču!

Peto izdanje španjolskog Benidorm Festa, prvo održano bez poveznice s Eurosongom zbog političkih napetosti oko Gaze, završilo je pobjedom Tonyja Groxa i LucyCalys s pjesmom "T Amaré".

Tijekom istog vikenda kada je Hrvatska izabrala LELEK kao pobjednice Dore, još četiri zemlje su imale svoje nacionalne izbore za Eurosong, a to su Estonija, Danska, Grčka i Latvija. Da je ishod skupštine Europske radiotelevizijske unije bio drugačiji, sigurno bi govorili o još jednoj državi koja je izabrala svog predstavnika.

U španjolskom gradu Benidormu održano je peto izdanje Benidorm Festa 2026., prvo koje je održano izvan eurovizijskog okvira zbog političkih napetosti oko Gaze, a na kojem su pobijedili Tony Grox i LucyCalys s pjesmom "T Amaré".

Dvojac iz Cádiza osvojio je 166 bodova u finalu održanom u dvorani Palau d'Esports l'Illa de Benidorm (Alicante), ostavivši iza sebe Asha (2. mjesto) i Rosalindu Galán (3. mjesto). Uz prestižni trofej Zlatne sirene, pobjednici su osvojili i 150.000 eura, čime je njihova karijera dobila snažan zamah na španjolskoj glazbenoj sceni, ali i posebnu nagradu Univisióna, zahvaljujući kojoj će otputovati u Miami na suradnju s lokalnim timom i promociju na jednom od najvećih medijskih tržišta španjolskog govornog područja.

Tony Grox i LucyCalys - 4 Foto: Profimedia

Tony Grox i LucyCalys - 6 Foto: Profimedia

Pobjeda pjesme "T Amaré", energične skladbe s andaluzijskim prizvukom i zaraznim refrenom, dogodila se simbolično 14. veljače, na Dan zaljubljenih. Ovaj dvojac spojila je zajednička ljubav prema flamencu, a upravo je ta strast bila temelj njihove suradnje i prijave na Benidorm Fest 2026.

Tony Grox i LucyCalys - 3 Foto: Profimedia

Tony Grox i LucyCalys - 1 Foto: Profimedia

Internetski izvori za Tonyja navode da je rođen 5. srpnja 1998. te da njegovi glazbeni radovi obuhvaćaju različite žanrove, od elektroničke glazbe do plesnih i urbanih utjecaja. Na glazbenoj sceni profilirao se kao autor koji spaja tradicionalne i modernije elemente, posebno fuziju flamenca s elektroničkom glazbom i urbanim ritmovima.

Tony Grox i LucyCalys - 5 Foto: Profimedia

Tony Grox i LucyCalys - 8 Foto: Profimedia

Lucycalys je umjetničko ime Lucíje Sánchez Manzorro, mlade španjolske pjevačice i autorice iz Chiclane de la Frontera (Cádiz). Poznata je po kombiniranju popa s elementima modernog flamenca i snažnoj interpretaciji, što joj daje prepoznatljiv stil, a svoje glazbeno obrazovanje je započela već u djetinjstvu, kada je počela svirati gitaru sa samo šest godina. Tijekom pandemije, ponovno se ozbiljnije posvetila glazbenom izrazu kroz pjevanje, gitaru i klavir, a na svojem kanalu na YouTubeu je objavljivala svoje prve pjesme.

Tony Grox i LucyCalys - 2 Foto: Profimedia

Međutim, Tony i LucyCalys neće otići u Beč jer je španjolska televizija RTVE odlučila bojkotirati Eurosong zbog nastupa Izraela na natjecanju.

Sve o najvećoj krizi u povijest natjecanja pročitajte OVDJE.

Na natjecanju je kao posebna gošća nastupala i Chanel, a gdje je sada, otkrijte OVDJE.

