Omiljeni par iz MasterChefa objavio veliku vijest, pogledajte kako su proslavili!

Sanja i Sead Bojić, čija je ljubavna priča započela u MasterChefu 2024. godine, otkrili su na društvenim mrežama kako se uskoro otvaranja njihov lokal u Puli.
Omiljeni par iz MasterChefa Sanja i Sead Bojić odlučili su se na novu etapu u svojem profesionalnom životu.
Kako su otkrili na društvenim mrežama, ispunit će se njihova želja o otvaranju lokala, kojeg su nazvali Pusa Food Lab. Ovom viješću pohvalili su se u videu na kojem su zaplesali u pulskoj luci.
@by.sanja.i.sead Uskoro otvaramo! ✨ Pusa Food Lab stiže, a mi već plešemo od uzbuđenja u Puli 💃🕺 Jedva čekamo da vam pokažemo što smo pripremili… stay tuned! 💋 #pula #sarajevo #PuSaFOODLAB #balkan #eu ♬ original sound - By Sanja i Sead
"Uskoro otvaramo! Pusa Food Lab stiže, a mi već plešemo od uzbuđenja u Puli. Jedva čekamo da vam pokažemo što smo pripremili", napisali su Sanja i Sead, dodavši kako uskoro stižu svi detalji.
Sead i Sanja - 3 Foto: In Magazin
Sead i Sanja - 5 Foto: In Magazin
Sanja Cukon i Sead Bojić - 3 Foto: Instagram
O ovom poslovnom pothvatu progovorili su u razgovoru za IN magazin prije desetak dana.
"Radit ćemo našu interpretaciju tradicionalnih jela, onih koja su specifična za Sarajevo i Pulu, ali koja se prirodno mogu spojiti", poručio je Sead u razgovoru dok se još uređivao prostor u Puli. "Drago mi je što prvi put o ovome govorimo baš ovdje. Nitko još ne zna, do sada je to bila tajna – nismo ništa objavili ni otkrili."
Sead i Sanja - 6 Foto: In Magazin
Sead i Sanja - 2 Foto: In Magazin
Sanja Cukon i Sead Bojić - 4 Foto: Instagram
Par se upoznao tijekom sudjelovanja u MasterChefu 2024. godine, u sezoni kada je Sanja osvojila drugo mjesto, a on je ispao u ranoj fazi natjecanja. Nakon natjecanja su nastavili svoje druženje, a krajem studenog 2025. su se vjenčali u Puli.
Jedan od prvih zajedničkih poslova bio je i preuzimanje kuhinje jednog restorana u Poreču.
