Omiljeni par iz MasterChefa objavio veliku vijest, pogledajte kako su proslavili!

Sanja i Sead Bojić, čija je ljubavna priča započela u MasterChefu 2024. godine, otkrili su na društvenim mrežama kako se uskoro otvaranja njihov lokal u Puli.

Omiljeni par iz MasterChefa Sanja i Sead Bojić odlučili su se na novu etapu u svojem profesionalnom životu.

Kako su otkrili na društvenim mrežama, ispunit će se njihova želja o otvaranju lokala, kojeg su nazvali Pusa Food Lab. Ovom viješću pohvalili su se u videu na kojem su zaplesali u pulskoj luci.

"Uskoro otvaramo! Pusa Food Lab stiže, a mi već plešemo od uzbuđenja u Puli. Jedva čekamo da vam pokažemo što smo pripremili", napisali su Sanja i Sead, dodavši kako uskoro stižu svi detalji.

Pogledaji ovo Celebrity Kladionice reagirale na pobjedu Leleka na Dori, evo kako sada stoji Hrvatska!

O ovom poslovnom pothvatu progovorili su u razgovoru za IN magazin prije desetak dana.

"Radit ćemo našu interpretaciju tradicionalnih jela, onih koja su specifična za Sarajevo i Pulu, ali koja se prirodno mogu spojiti", poručio je Sead u razgovoru dok se još uređivao prostor u Puli. "Drago mi je što prvi put o ovome govorimo baš ovdje. Nitko još ne zna, do sada je to bila tajna – nismo ništa objavili ni otkrili."

Par se upoznao tijekom sudjelovanja u MasterChefu 2024. godine, u sezoni kada je Sanja osvojila drugo mjesto, a on je ispao u ranoj fazi natjecanja. Nakon natjecanja su nastavili svoje druženje, a krajem studenog 2025. su se vjenčali u Puli.

Jedan od prvih zajedničkih poslova bio je i preuzimanje kuhinje jednog restorana u Poreču.

