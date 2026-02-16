Tko je slovenski zavodnik koji želi predstavljati San Marino na Eurosongu? Vole ga i u Hrvatskoj!

Slovenski pjevač i miljenik hrvatske publike Luka Basi odlučio je zakoračiti na eurovizijsku pozornicu – s pjesmom ''Chicolo'' natječe se na nacionalnom izboru San Marina u pokušaju da ostvari svoj dugogodišnji san o Eurosongu.

Slovenski pjevač Luka Basi, pravog imena Matej Prikeržnik, već godinama uživa veliku popularnost u Hrvatskoj, a sada je odlučio napraviti i iskorak prema eurovizijskoj pozornici. Ove godine natječe se na sanmarinskom nacionalnom izboru ''Una Voce per San Marino'' s pjesmom ''Chicolo'', kroz koji pokušava izboriti nastup na Eurosongu.

Iako dolazi iz Slovenije, Luka Basi već je dugo izvođač na hrvatskoj glazbenoj sceni. Proboj je ostvario duetom ''Nisam ja od jučer'' s Joletom, a suradnja s jednim od najpopularnijih dalmatinskih pjevača otvorila mu je vrata domaćeg tržišta.

Tijekom godina nizao je hitove i suradnje s brojnim hrvatskim izvođačima. Među njima su Lidija Bačić, Lana Jurčević, Marko Škugor, Ljubavnici, ali i regionalne zvijezde poput Nede Ukraden. Upravo su mu dueti i mediteranski pop izričaj donijeli status jednog od najtraženijih izvođača na zabavama i koncertima diljem regije.

''Svaki duet je poseban jer ne znam, kad sam snimao sa Škugorom bilo mi je super jer sam gledao kako on to pjeva, kao da je opera, učio sam od njega... Kod Nede mi je bilo zabavno jer smo počeli nazdravljanjem tako da je bilo veselo i tada sam naučio da treba sve ono biti opušteno i laganini. S Lidijom je bilo fenomenalno kako ono gleda na svaki kadar, gleda da je sve tip top, baš je vrhunski profesionalac. Ljubavnici su bili super energija od svih dečki, tu sam vidio kako treba izgledati bend i kako se može biti blizak s ljudima s kojima radiš. Ivana Kovač, uh to je bilo fenomenalno, ja imam strašno poštovanje prema legendi Miši Kovaču, pjevam njegove pjesme i sve... Kada sam se vozio prema Hvaru gdje smo snimali našu pjesmu, zvao sam menadžera i kažem Isuse, neću to preživjeti, ono, bile su mi mokre ruke,... Došli smo tamo u sedam, a u deset je Ivana Kovač napravila bolognese špagete, bila nam je kao majka...brinula o nama,… Ne mogu ti reći tko je bio najbolji, stvarno. Svi su bili top'', rekao je za Happy FM.

Basi je istaknuo koliko mu je hrvatska publika važna te da je od početka karijere osjećao snažnu povezanost s domaćom scenom. Suradnje s hrvatskim glazbenicima opisao je kao prirodan nastavak svog glazbenog puta, ali i kao važan dio osobnog i profesionalnog razvoja.

S pjesmom ''Chicolo'' Basi sada želi napraviti korak dalje i okušati se na eurovizijskoj sceni. Riječ je o modernoj, ritmičnoj pjesmi s prepoznatljivim mediteranskim prizvukom i zaraznim refrenom, kakav publika od njega i očekuje.

''Moju priču, vezanu za tržišta izvan Slovenije i bivše Jugoslavije, pripremamo od početka prošle godine. Priča sa San Marinom dogodila se potpuno neplanirano. Međutim, priča s Chicolom nije vezana za Eurosong kao takav, možda je zato sve tako spontano. Ne očekujem ništa, jer jedno je imati hit, a drugo je da eurovizijski tim shvati i 'klikne' na nešto što je potpuno pokvareno, jer Chicolo je nešto sasvim drugo. I pjesma i 'nova' priča. Toga sam očito svjestan. Reakcije na našim online mrežama su lude! Rekordni su, pozitivni, a dobivam puno ohrabrujućih riječi i veliki entuzijazam. Uživam u ovoj priči i liku, koji je dio mene otkad sam imao deset godina'', otkrio je Luka o svojoj prijavi za izbor San Marina za Evrovizija.com.

San Marino već godinama omogućuje sudjelovanje izvođačima iz cijelog svijeta putem otvorenog natječaja, što je Basiju pružilo priliku da se prijavi i predstavi svoju pjesmu međunarodnom žiriju i publici.

A Basi na svojoj reklami itekako pomno radi. Na društvenim mrežama objavio je i video u kojem kaže da će nositi četiri ruže i tražiti četiri dame koje će s njim otplesati koreografiju. Kako ona izgleda pogledajte u nastavku.

Inače, Luka je u sretnom braku s Nastjom Gabor, slovenskom pjevačicom, a vjenčali su se 2024. godine. Kako je njihovo vjenčanje izgledalo pogledajte OVDJE.

