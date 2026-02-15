Jeste li zadovoljni pobjednicama Dore 2026.? Bile su veliki favoriti Hrvata

Grupa Lelek predstavljat će Hrvatsku na 70. Eurosongu u Beču, a djevojke su bile veliki favoriti hrvatske javnosti.

Nakon uzbudljive večeri završnice Dore 2026., publika je izabrala svoje predstavnice za Eurovision Song Contest — grupu Lelek!

Njihova pjesma ''Andromeda'' osvojila je titulu pobjednika i ponijela ih prema eurovizijskoj pozornici.

Lelek Foto: Neva Zganec/Pixsell

S obzirom na to koliko su glasova i komentara izazvale ovogodišnje finalistice, zanima nas vaše mišljenje — jeste li zadovoljni izborom publike i pobjedom Leleka?

Jeste li zadovoljni pobjednicama Dore 2026.? Oduševljen/a! Lelek će rasturiti na Eurosongu!

Ok izbor, ali vidjet ćemo kako će proći u Europi

Nisu moj prvi izbor, ali podržavam naše predstavnice

Tko su Lelek čitajte OVDJE.

Lelek - 1 Foto: Neva Zganec/Pixsell

O čemu govori njihova pjesma saznajte OVDJE.

