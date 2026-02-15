Jeste li zadovoljni pobjednicama Dore 2026.? Bile su veliki favoriti Hrvata

Grupa Lelek predstavljat će Hrvatsku na 70. Eurosongu u Beču, a djevojke su bile veliki favoriti hrvatske javnosti.
Nakon uzbudljive večeri završnice Dore 2026., publika je izabrala svoje predstavnice za Eurovision Song Contest — grupu Lelek!3 vijesti o kojima se priča pogledajte fotke Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica najemotivniji trenutak večeri Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde oženili se prošlo ljeto Tko je supruga hrvatskog redatelja čiji film obara rekorde? Na Valentinovo je špicom prošao s velikim buketom
Njihova pjesma ''Andromeda'' osvojila je titulu pobjednika i ponijela ih prema eurovizijskoj pozornici.
Lelek Foto: Neva Zganec/Pixsell
S obzirom na to koliko su glasova i komentara izazvale ovogodišnje finalistice, zanima nas vaše mišljenje — jeste li zadovoljni izborom publike i pobjedom Leleka?
Pogledaji ovo Celebrity Marko Kutlić u finalu Dore opet privukao pozornost dok je čekao rezultate glasanja
Tko su Lelek čitajte OVDJE.
Lelek - 1 Foto: Neva Zganec/Pixsell
O čemu govori njihova pjesma saznajte OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Kakva nostalgija u finalu Dore! Uz prelijepu pjevačicu Magazina zapjevala i hrvatska operna diva
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Čipkasta haljinica s prozirnim detaljima istaknula duge noge Jelene Rozge!
1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica