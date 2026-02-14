Objavljen je redoslijed nastupa u finalu Dore 2026., evo tko otvara odlučujuću večer

Nakon dvije uzbudljive polufinalne večeri i brojnih nagađanja među fanovima, otkriveno je kojim će redoslijedom finalisti stati na pozornicu u velikom finalu Dore 2026.
Hrvatska radiotelevizija službeno je objavila redoslijed nastupa u velikom finalu Dore 2026., koje će se održati ove subote u Zagrebu.
Nakon dvije polufinalne večeri i napetog iščekivanja, poznato je kojim će redom finalisti stati na pozornicu i boriti se za prestižnu titulu hrvatskog predstavnika na Eurosongu.
Devin Juraj Foto: Darko Tomas / CROPIX
Finalna večer donosi 16 izvođača koji su izborili svoje mjesto kroz polufinalne emisije.
1. Ananda
2. Sergej
3. Noelle
4. Alen Đuras
5. Irma
6. Lara Demarin
7. Ema Bubić
8. Lima Len
9. Lana Mandarić
10. Ritam Noir
11. Marko Kutlić
12. Devin
13. Lelek
14. ToMa
15. Stela Rade
16. Cold Snap
Stela Rade Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Tko je vaš favorit za pobjedu glasajte u anketi OVDJE.
Ni drugo polufinale Dore nije prošlo bez kritika na internetu, najzanimljivije pogledajte OVDJE.
