Objavljen je redoslijed nastupa u finalu Dore 2026., evo tko otvara odlučujuću večer

Nakon dvije uzbudljive polufinalne večeri i brojnih nagađanja među fanovima, otkriveno je kojim će redoslijedom finalisti stati na pozornicu u velikom finalu Dore 2026.

Hrvatska radiotelevizija službeno je objavila redoslijed nastupa u velikom finalu Dore 2026., koje će se održati ove subote u Zagrebu.

Nakon dvije polufinalne večeri i napetog iščekivanja, poznato je kojim će redom finalisti stati na pozornicu i boriti se za prestižnu titulu hrvatskog predstavnika na Eurosongu.

Devin Juraj Foto: Darko Tomas / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Tko je supruga hrvatskog redatelja čiji film obara rekorde? Na Valentinovo je špicom prošao s velikim buketom

Finalna večer donosi 16 izvođača koji su izborili svoje mjesto kroz polufinalne emisije.

1. Ananda

2. Sergej

3. Noelle

4. Alen Đuras

5. Irma

6. Lara Demarin

7. Ema Bubić

8. Lima Len

9. Lana Mandarić

10. Ritam Noir

11. Marko Kutlić

12. Devin

13. Lelek

14. ToMa

15. Stela Rade

16. Cold Snap

Stela Rade Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete li ju? Zvijezda domaćih serija riješila se zaštitnog znaka, dugo je nismo vidjeli

Tko je vaš favorit za pobjedu glasajte u anketi OVDJE.

Ni drugo polufinale Dore nije prošlo bez kritika na internetu, najzanimljivije pogledajte OVDJE.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Lille u golišavoj majici usred veljače podigla temperaturu na Samoborskom fašniku!

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Nekad i sad Prepoznajete li ju? Zvijezda domaćih serija riješila se zaštitnog znaka, dugo je nismo vidjeli

Pogledaji ovo Zanimljivosti Favoritkinja za pobjedu na Dori nije prošla u finale, je li trebala proći?