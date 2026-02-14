Dan zaljubljenih u centru metropole: Brojna poznata lica nasmijana prošetala špicom

Na Dan zaljubljenih centar grada pretvorio se u kulisu ispunjenu smijehom, zagrljajima i dobrim raspoloženjem – a poznati su, kao i uvijek, rado pozirali fotografima i podijelili djelić blagdanske atmosfere s građanima.
Cvijeće u rukama, osmijesi na licima i pažljivo birane modne kombinacije obilježile su najromantičniji dan u godini u centru metropole.
Alen Bičević Foto: Neva Zganec/Pixsell
Špica je vrvjela poznatim licima iz javnog života koji su iskoristili priliku za kavu na suncu, susrete s prijateljima i pokoju romantičnu gestu. Neki su prošetali u paru, držeći se pod ruku i ne skidajući osmijeh s lica, dok su drugi uživali u društvu prijatelja i obitelji.
Fotografi su uhvatili Roberta Prosinečkog, Igora Šeregija, Lorenu Bućan, Alena Bičevića, Dunju Sepčić, Mirelu Holy, Petru Meštrić, Marka Bošnjaka, Biserku Petrović, Ljupku Gojić Mikić i druge, a fotografije pogledajte u nastavku.
Lorena Bućan Foto: Neva Zganec/Pixsell
Dunja Sepčić Foto: Neva Zganec/Pixsell
Igor Šeregi Foto: Neva Zganec/Pixsell
Marko Bošnjak Foto: Neva Zganec/Pixsell
Biserka Petrović Foto: Neva Zganec/Pixsell
Ljupka Gojić Mikić Foto: Neva Zganec/Pixsell
Mirela Holy s partnerom Foto: Neva Zganec/Pixsell
Igor Šeregi Foto: Josip Moler / CROPIX
Lea Mijatović Foto: Josip Moler / CROPIX
Tomislav Bralić Foto: Josip Moler / CROPIX
Robert Prosinečki Foto: Neva Zganec/Pixsell
Lorena Bućan Foto: Neva Zganec/Pixsell
Dunja Sepčić Foto: Neva Zganec/Pixsell
Anica Kovačević Foto: Neva Zganec/Pixsell
Petra Meštrić Foto: Neva Zganec/Pixsell
