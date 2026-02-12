Potresna priča o liječnici koja je prkosila režimu i odlučila razotkriti istinu o trovanju

Serija ''Lead Children'' temelji se na stvarnim događajima iz sedamdesetih godina i prati hrabru borbu protiv sustava.

Poljska dramska serija ''Lead Children'' ovih je dana ugledala svjetlo dana i pred hrvatskom publikom te odmah privukla veliku pozornost gledatelja.

Riječ je o potresnoj priči temeljenoj na stvarnim događajima iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća, u razdoblju komunističkog režima.

U središtu radnje je doktorica Jolante Wadowske-Król, koja je odlučila razotkriti istinu o alarmantnom broju slučajeva trovanja olovom među djecom koja su živjela u blizini tvornice Szopienice.

''Serija 'Lead Children' pokazuje otpor promjenama i snagu koju čovjek mora pronaći u sebi da bi im se suprotstavio. U liku Jole Wadowske-Król vidjela sam prije svega iskrenost, izvanrednu hrabrost, upornost i beskompromisnu prirodu. Njezina životna priča postavlja pitanje bismo li mi, na njezinu mjestu, pronašli dovoljno snage u sebi da se sami suprotstavimo sustavu. Pravilna priprema, atmosfera na setu – sve mi je to omogućilo da se potpuno uronim u svijet ovog lika i osjetim njegov ritam. Bio je to fascinantan, intenzivan i iscrpljujući posao, ali upravo zato i istinski", rekla je Joanna Kulig, glumica koja glumi Jolantu Wadowsku-Król, prenosi Mirror.

Unatoč političkim pritiscima i pokušajima da se cijeli slučaj zataška, liječnica nije odustala od borbe za zdravlje najmlađih riskirajući vlastitu karijeru i sigurnost. Serija vjerno prikazuje atmosferu straha, cenzure i kontrole, u kojoj su poslušnost i šutnja bili očekivani, a svako istupanje protiv sustava nosilo je ozbiljne posljedice.

Priča se oslanja na istoimenu knjigu Michała Jędryke te donosi snažnu i emotivnu priču o hrabrosti, odgovornosti i borbi za istinu u jednom od najmračnijih razdoblja poljske povijesti.

