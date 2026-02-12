Od iznenadne ljubavi do šokantnih izjava: Priča o Blanki Vlašić i Rubenu Van Guchtu

Odnos Blanke Vlašić i Rubena Van Guchta mjesecima je intrigirao javnost, a njegove izjave dodatno su potaknule reakcije.

Blanka Vlašić službeno se razvela od belgijskog novinara Rubena Van Guchta. Više o tome i zašto je o toj odluci dugo šutjela pisali smo OVDJE.

Njihov odnos mjesecima je intrigirao javnost. Ono što je započelo kao romantična priča, završilo je obratom, ali krenimo ispočetka.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht

Naša proslavljena atletičarka iznenadila je javnost objavom da se udala za belgijskog sportskog novinara u svibnju 2022. godine, uz još jednu vijest – da očekuju dijete. Ceremonija je bila intimna, daleko od očiju javnosti, a par je planirao balansirati život između Belgije i Hrvatske.

"Rekli smo da. Da jedno drugome u prekrasnom Splitu. Da zajedničkom životu u Hrvatskoj i Belgiji. Da za najveći dar koji smo do sada primili u životu: našeg sina koji će se roditi krajem ove godine. Ovo nam znači sve", napisala je Blanka tada uz idilične prizore sa svadbe.

Na Blankin 39. rođendan, 8. studenog iste godine, stigao je sin Mondo. Međutim, istovremeno su se pojavile prve glasine o Rubenovoj mogućoj aferi s belgijskom spisateljicom Charlotte Van Looy. Njihove zajedničke fotografije sa psom i misteriozni detalji iz privatnog života pokrenuli su lavinu špekulacija.

Ruben nije htio odgovarati na te tračeve, koji su ponovno počeli kolati kad je podijelio fotografije sa svojim novim psom Mowglijem. Ispostavilo se da je Charlotte objavila fotografije s istim psom. Nije odmah bilo jasno je li to isti pas, ali jedna od fotografija prikazuje psa koji nosi istu ogrlicu s natpisom ''Mowgli'' na njoj.

Zanimljivo je da su Ruben i Charlotte u tom periodu objavljivali i fotografije iz iste sobe.

Prijeloman trenutak dogodio se u lipnju 2024 godine. Ruben se uključio u televizijski prijenos iz hotelske sobe, no pažnju gledatelja privukao je kadar u kojem su se pojavila ženska stopala iza njega. Iako je tvrdio da su pripadala Blanki, mnogi su izrazili sumnju, osobito nakon što je identificirano da se isti pas s fotografija Charlotte pojavio i na tim snimkama.

Ruben Van Gucht

Tjednima kasnije pričalo se o tome, a Ruben je u jednom intervjuu u srpnju iste godine potom rekao da su to bile Blankine noge.

''Dobra stvar je što smo oboje na to naviknuli otprije. Za druge ljude to je drukčije. I meni bi bilo da smo imali vezu u kojoj smo stalno bili zajedno, pa se onda odjednom sve mijenja. Za nas je to normalno, ali nastojimo biti zajedno kad god je moguće, posebno s Mondom'', prokomentirao je svoju čestu odsutnost.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht

Samo nekoliko mjeseci kasnije, u studenom 2024. godine, u emisiji ''Het Huis'' Ruben je otvoreno priznao da je u otvorenom braku s Blankom, i šokirao javnosti.

''Temelji se na povjerenju. Blanka zna tko su moje partnerice, ali ne zna detalje'', izjavio je.

"Sve ovisi o tome koliko se time opterećujete. Naučio sam tijekom godina i nemam problema ako je život težak", poručio je Van Gucht u emisiji, čiji je sadržaj prenio Nieuwsblad.be.

"Ljudi vole stavljati etikete. Nije važno, to je moj privatni život. Imam život u Belgiji i život u Hrvatskoj, također u smislu odnosa."

Ujedno je otkrio i kako Vlašić zna informacije o njegovim partnericama, ali ne zna detalje.

"To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem njegov tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su ljudi koji su uključeni u to. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: 'Jadna, neće znati.' Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ako ne želi živjeti ovakav život, ali nije to rekla", poručio je Van Gucht.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht

Brak svoje kćeri komentirao je tada i Joško Vlašić.

"Nije na meni da se miješam u to. Imam svoje mišljenje, koje želim zadržati za sebe. U svakom slučaju, ja sam tu uvijek za svoju kćer i za svojeg unuka. Svatko za sebe priča svoju životnu priču i pokazuje svijetu kakav je netko", rekao je Joško za net.hr.

Blanka i Joško Vlašić

U prosincu 2024. godine belgijski novinar na društvenim je mrežama napravio promjenu koja je izazvala sumnje o njihovom mogućem razlazu. Naime, na Instagramu je uklonio simbol vjenčanog prstena i poveznicu na Blankin profil. Mnogi su to protumačili kao znak da je njihov brak možda došao kraju, iako nijedno od njih dvoje nije dalo službenu izjavu.

Ruben Van Gucht

Ruben Van Gucht

Ubrzo nakon toga priznao je i da njegovi roditelji nisu bili na vjenčanju njega i Blanke u Splitu.

"Svibanj 2022., za mnoge je ovo došlo iz vedra neba. Iznenada se saznalo da sam oženjen. Mnogima je to bilo kao grom iz vedra neba. To je ionako bilo vjenčanje s nekoliko prijatelja. Moji roditelji nisu ni bili ondje. Bilo je to vrlo turbulentno razdoblje za mene. Nedugo prije toga prekinuo sam sa svojom prvom ženom. I za njih je to bio emocionalni rollercoaster", otkrio je Ruben u emisiji ''Radio 2 Weekwatchers''.

Objasnio je i da su oni tada tugovali zbog njegova propalog prvog braka.

"Nisam ih htio uvlačiti u neku novu priču. To me navelo da pomislim da je to sigurnije za njih, zapravo su još tugovali zbog mog rastanka od prethodne partnerice. Ako smijem tako reći. Mislim da sam u tom trenutku išao malo prebrzo u životu", dodao je.

Ruben Van Gucht

U tom razdoblju je priznao i da se i dalje čuje s bivšom suprugom Laurence Van Tongerloo. Par je bio u braku sedam godina, a razveli su se 2021. Kao razlog kraja ljubavi Ruben je naveo posvećenost poslu.

Ruben Van Gucht

Iako je neko vrijeme trajalo zatišje, u travnju 2025. godine oglasila se plavuša koju su cijelo vrijeme povezivali s Rubenom. Naime, Belgijka je u komentaru ispod fotografije sebe i novinara napisala da su u vezi puno dulje nego što se to pretpostavlja.

Kada joj je jedan pratitelj tada ispod fotografije napisao "Znaš da on ima ženu i dijete u Hrvatskoj?", Charlotte je odgovorila:

Charlotte Van Looy, Ruben Van Gucht

''Budući da smo zajedno već gotovo šest godina i dijelimo isti dom već gotovo četiri godine – doista znam. U svakom slučaju, hvala na prijateljskom podsjetniku."

Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy

Ruben je u prosincu 2025. godine počeo dijeliti i fotografije s mlađahnom ljepoticom. Više o tome pisali smo OVDJE.

Za sve to vrijeme Blanka Vlašić ostala je tiha. Niti jednom nije komentirala Rubenove javne istupe, ali je nekoliko puta snimljena u javnosti bez prstena. Posljednji put je bilo početkom veljače ove godine.

Blanka Vlašić

Blanka Vlašić

Sada je jasno da je naša proslavljena atletičarka nastavila sa svojim životu, a na njezinom profilu na Instagramu mogu se pronaći većinom poslovne objave te pokoja privatna sa sinčićem.

