Ljubavna priča završila je prerano, iza legendarnog glumca ostala je supruga sa šestero maloljetne djece

James David Van Der Beek i Kimberly upoznali su se u Izraelu, zajedno su prošli kroz sreću i bolne gubitke te stvorili veliku obitelj koja mu je bila smisao života.

Glumac James Van Der Beek, najpoznatiji po ulozi u kultnoj seriji ''Dawson’s Creek'', preminuo je nakon borbe s rakom debelog crijeva u trećem stadiju. Tužnu vijest potvrdila je njegova supruga Kimberly Van Der Beek dirljivom objavom na Instagramu.

James Van Der Beek, Kimberly Van Der Beek Foto: Profimedia

Iza njega je ostala shrvana supruga i njihovo šestero maloljetne djece, koji su mu bili najveći ponos i smisao života.

Ljubavna priča Jamesa i Kimberly započela je 2009. godine u Izraelu, nedugo nakon što je okončan prvi brak s glumicom Heather McComb, piše People. Upoznali su se tijekom putovanja, a glumac je kasnije priznao kako je kada je ugledao Kimberly shvatio da je gotov s time da bude sam i da želi pravu, ozbiljnu vezu. Vjenčali su se 1. kolovoza 2010. godine.

James Van Der Beek, Kimberly Van Der Beek Foto: Profimedia

Nedugo nakon vjenčanja rođena je njihova prva kći Olivia. Obitelj se potom proširila dolaskom sina Joshue 2012., a 2014. stigla je kći Annabel Leah. Još jedna djevojčica, Emilia, rođena je 2016., dok je Gwendolyn stigla 2018. godine. Šesto dijete dobili su 2021. godine.

James Van Der Beek - 2 Foto: Instagram

Njihov put, međutim, nije bio bez boli. Van Der Beek i Kimberly otvoreno su govorili o spontanim pobačaja koje su doživjeli. U listopadu 2019. godine objavili su da čekaju dijete, no samo mjesec dana kasnije potvrdili su tužnu vijest o još jednom gubitku.

''To je jako teško, ali važno je o tome govoriti. Čekamo tako dugo prije nego što ljudima kažemo da smo trudni kako bi se smanjila mogućnost pobačaja. No u međuvremenu ste umorni, trebate pomoć i prolazite kroz jedno od najintenzivnijih razdoblja u životu'', rekla je Kimberly za magazin People u listopadu 2019.

James Van Der Beek sa suprugom - 4 Foto: Instagram

Unatoč svemu, ostali su snažno povezani. Godinama su živjeli u Los Angelesu, no 2020. godine odlučili su preseliti u Teksas kako bi djeci omogućili mirnije i slobodnije odrastanje.

''Presretni smo otkako smo se preselili, to je bio pravi potez za nas'', rekao je glumac u jednom intervjuu, ističući koliko im je obiteljski život bio važniji od svega drugoga.

Iako je svjetsku slavu stekao ulogom Dawsona Leeryja, James Van Der Beek često je isticao da mu je najveća i najvažnija životna uloga bila ona supruga i oca. Upravo je u obitelji pronalazio snagu i u najtežim trenucima – sve do posljednjih dana svoje borbe.

