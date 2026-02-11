Pretraži
oni su mu bili smisao života

Ljubavna priča završila je prerano, iza legendarnog glumca ostala je supruga sa šestero maloljetne djece

Piše H. L., 11.02.2026 @ 22:17 Zanimljivosti komentari
James Van Der Beek, Kimberly Van Der Beek James Van Der Beek, Kimberly Van Der Beek Foto: Profimedia

James David Van Der Beek i Kimberly upoznali su se u Izraelu, zajedno su prošli kroz sreću i bolne gubitke te stvorili veliku obitelj koja mu je bila smisao života.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Katy Perry objavila nove prizore s dečkom Justinom Trudeauom
''neka ljubav bude revolucija''
Preslatki! Katy Perry i bivši premijer nježnim trenucima pokazali da im u ljubavi cvjetaju ruže
Posljednja objava Jamesa Van Der Beeka na Instagramu
''Volim vas svim srcem''
Zadnja objava na Instagramu preminulog glumca lomi srca, podijelio ju je nekoliko dana prije smrti
Ljubavna priča James Van Der Beek i Kimberly Van Der Beek
oni su mu bili smisao života
Ljubavna priča završila je prerano, iza legendarnog glumca ostala je supruga sa šestero maloljetne djece
Posljednji intervju Jamesa Van Der Beeka
mislio je da je bolje
Posljednji intervju preminule zvijezde Dawson's Creeka: Zbog njegovih riječi teško je suzdržati suze
Hoće li biti treća sreća za Tomu? S emotivnom baladom bori se za Eurosong!
vokal koji svi vole
ToMa nam je otkrio neobično mjesto na kojem mu je prišla obožavateljica: ''Rekao sam može, samo da se obučem''
Monica Seleš oglasila se nakon dugo vremena,
ne biste je prepoznali
Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom
Kevin James sam sjedio na tribinama na Super Bowlu, evo zašto
što se to dogodilo?
Ovaj prizor s tribina potpuno je zasjenio sportsku priču: ''Zašto mu nitko ne pomogne?''
Georgina Rodríguez pokazala je djelić luksuznog života s Ronaldom
ima se, može se!
Georgina pokazala djelić luksuznog života koji vodi s Ronaldom nakon što je postao prvi nogometaš milijarder
Bojana Gregorić Vejzović dirnula pratitelje i otvorila teme o životnim izazovima
''život ponekad...''
Domaća glumica u teškom je razdoblju: ''Ovaj tjedan nije sjajno počeo...''
Neočekivani okršaj na mrežama: Severina uzvratila Mladenu Grdoviću
''svi znamo da si loš momak''
Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša 14
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik pozvala na bojkot filma ''Svadba'' 10
''Gdje je odgovornost?''
Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
Neočekivani okršaj na mrežama: Severina uzvratila Mladenu Grdoviću 9
''svi znamo da si loš momak''
Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu 6
"samo jako"
Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
Velika hrvatska zastava s Trsatske gradine krasi Dvoranu mladosti uoči Thompsonova koncerta 5
snažan domoljubni simbol
Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Nakon što je kažnjen na GP-u Gradiška, Stanivuković pisao Hrvatskoj
NAKON KAZNE
Banjolučki gradonačelnik pisao Hrvatskoj: "Vjerujem da nam ne želite poslati poruku..."
Tijela Dragana i Marka pronađena u vikendici na Drini
Loznica tuguje
Dragan i Marko radili su u vikendici, ujutro su ih pronašli mrtve
Vojni helikopter Južne Koreje srušio se tijekom obuke, dvoje poginulih
ISTRAŽUJE SE UZROK
FOTO Srušio se vojni helikopter tijekom obuke: Poginula je posada
show
Kevin James sam sjedio na tribinama na Super Bowlu, evo zašto
što se to dogodilo?
Ovaj prizor s tribina potpuno je zasjenio sportsku priču: ''Zašto mu nitko ne pomogne?''
Georgina Rodríguez pokazala je djelić luksuznog života s Ronaldom
ima se, može se!
Georgina pokazala djelić luksuznog života koji vodi s Ronaldom nakon što je postao prvi nogometaš milijarder
Neočekivani okršaj na mrežama: Severina uzvratila Mladenu Grdoviću
''svi znamo da si loš momak''
Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
zdravlje
Crna plomba na zubu: EU je zabranjuje! Evo zašto biste je trebali zamijeniti što prije
Je li stvarno opasna po zdravlje?
Crna plomba na zubu: EU je zabranjuje! Evo zašto biste je trebali zamijeniti što prije
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Sredstva za dizanje tijesta
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
3 jednostavna jela s visokim udjelom proteina koja možete napraviti s konzervom slanutka
Bez recepata!
3 jednostavna jela s visokim udjelom proteina koja možete napraviti s konzervom slanutka
zabava
Sredio je Golfa, a kad pogledate što je napisao na branik, vidjet ćete zašto je toliko popularan
Urnebesno
Sredio je Golfa, a kad pogledate što je napisao na branik, vidjet ćete zašto je toliko popularan
Radi u vrtiću za pse, a njezin odlazak s posla rastopio je srca gledatelja
Wow!
Radi u vrtiću za pse, a njezin odlazak s posla rastopio je srca gledatelja
Priprema kave naljutila cijelu regiju: "Kad mu je sahrana, zna li se?"
Što kažete?
Priprema kave naljutila cijelu regiju: "Kad mu je sahrana, zna li se?"
tech
Misli da je dobro prošao: Poduzetnik platio čak 70 milijuna dolara za domenu
Kakva cifra!
Misli da je dobro prošao: Poduzetnik platio čak 70 milijuna dolara za domenu
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Nova tehnologija
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Musk poručio Bezosu da slobodno sleti na Mjesec prije njega, jer njegov cilj je više od dnevnih naslovnica
Stvar perspektive
Musk poručio Bezosu da slobodno sleti na Mjesec prije njega, jer njegov cilj je više od dnevnih naslovnica
sport
Dani Carvajal napušta Real Madrid na kraju sezone: Modrićev rekord izgledno siguran
Nedodirljivi rekord
Besmrtnost Luke Modrića u povijesti Reala sve je bliže: Pala je velika odluka u Madridu
VIDEO Težak pad kineske olimpijke! Nepomično je ležala, tribinama je zavladala tišina
SCENE DRAME
VIDEO Težak pad kineske olimpijke! Nepomično je ležala, tribinama je zavladala tišina
Preminuo nogometaš (28) Xisco Quesada čija je priča sve dirnula u srce
Nakon teške bolesti
Preminuo nogometaš (28) čija je priča sve dirnula u srce: Oženio se 48 sati nakon dijagnoze
tv
Kumovi: U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
KUMOVI
U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
Tajne prošlosti: Je li prodala ponos i postala ljubavnica?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li prodala ponos i postala ljubavnica?
Tvoje lice zvuči poznato uskoro stiže s jubilarnom 10. sezonom!
TVOJE LICE ZVUČI POZNATO
Tvoje lice zvuči poznato uskoro stiže s jubilarnom 10. sezonom!
putovanja
Tjedni jelovnik jeftina jela od 9.2. do 15.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se mogu napraviti za smiješne novce
Rolada od Nutelle recept
Najlakši recept
Ovu roladu od Nutelle tako je lako napraviti, a okus je – čista fantazija
Bez prženja, bez nereda i savršeno meke: Talijanske mesne okruglice iz pećnice
Jednostavno
Bez prženja, bez nereda i savršeno meke: Talijanske mesne okruglice iz pećnice
novac
Vlasnik karlovačke pivovare najavio 6000 otkaza i potragu za novim direktorom
Veliki rezovi
Vlasnik karlovačke pivovare najavio 6000 otkaza i potragu za novim direktorom
Znate li koliko koštaju olimpijski kostimi za umjetničko klizanje? Cijena će vas iznenaditi
Pravo bogatstvo
Znate li koliko koštaju olimpijski kostimi za umjetničko klizanje? Cijena će vas iznenaditi
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
lifestyle
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Jeste li među njima?
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Popis recepata za jednostavna jela
Nema čega nema
Tražite ideju za jednostavan ručak? Imamo više od 30 recepata bez kompliciranja
Amal Clooney u Milanu u Versaceu 2026.
A čizme tek?!
I najkraća minica može izgledati profinjeno – Amal Clooney najbolji je dokaz
sve
Dani Carvajal napušta Real Madrid na kraju sezone: Modrićev rekord izgledno siguran
Nedodirljivi rekord
Besmrtnost Luke Modrića u povijesti Reala sve je bliže: Pala je velika odluka u Madridu
Kevin James sam sjedio na tribinama na Super Bowlu, evo zašto
što se to dogodilo?
Ovaj prizor s tribina potpuno je zasjenio sportsku priču: ''Zašto mu nitko ne pomogne?''
VIDEO Težak pad kineske olimpijke! Nepomično je ležala, tribinama je zavladala tišina
SCENE DRAME
VIDEO Težak pad kineske olimpijke! Nepomično je ležala, tribinama je zavladala tišina
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene