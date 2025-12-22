"Nisam znao da sam ovoliko snažan!" Zvijezda kultne serije u zagrljaju obitelji uslijed teške borbe

James Van Der Beek podijelio je emotivan trenutak sa suprugom Kimberly u blagdanskom ozračju te poručio da se svaki mjesec osjeća sve bolje nakon borbe s karcinomom.

Glumac James Van Der Beek (48) provodi blagdane u zagrljaju svoje obitelji, a njegova supruga Kimberly to je podijelila s obožavateljima na Instagramu emotivnom fotografijom, koja je mnoge raznježila.

Na fotografiji se par smiješi u idiličnom trenutku na otvorenom, James je zaštitnički stavio ruku oko Kimberly dok se ona naslonila uz njega. Uz fotografiju je Kimberly napisala: "Moja ljubav i ja", uz dva crvena srca i emoji ruže.

James je za tu prigodu bio odjeven ležerno, u kardiganu, crnim trapericama i čizmama od antilopa, dok je Kimberly blistala u svojoj omiljenoj blagdanskoj haljini s čipkastim detaljima i crvenim uzorkom poznate dizajnerice Christy Dawn.

Par je u braku već 14 godina, a zajedno su roditelji šestero djece – kćeri Olivije (15), Annabel (12), Emilije (9) i Gwendolyn (7) te sinova Joshue (13) i Jeremije (4).

James je prošle godine javno progovorio o svojoj borbi s kolorektalnim karcinomom naglašavajući u razgovoru za People koliko mu je važno snažno se osloniti na obitelj.

Pogledaji ovo Celebrity Martina Tomčić nakon finala Supertalenta odlučila se na drastični rez!

"Svaki se mjesec osjećam malo bolje. To je zahtijevalo više od mene – više strpljenja, više discipline… Više snage nego što sam znao da je imam. Znao sam da sam snažan, ali nisam znao da sam ovoliko snažan."

U intervjuu za Today Show priznaje da se svaki mjesec osjeća malo bolje i iako mu je put bio zahtjevan, obitelj mu daje snagu.

James Van Der Beek sa suprugom - 4 Foto: Instagram

James Van Der Beek sa suprugom - 3 Foto: Instagram

Reporteri su prošlog tjedna objavili i isječke iza scene intervjuiranja glumca na njegovu ranču u Teksasu opisujući ga kao "zrak pozitivnosti" unatoč tmurnom vremenu.

James Van Der Beek - 2 Foto: Profimedia

Fanovi su također komentirali njegov fizički izgled, primijetili su da izgleda bolje i zdravije nakon što je ranije izgubio znatnu količinu kilograma zbog virusne infekcije, koja nije bila povezana s rakom, kako je James objasnio.

James Van Der Beek - 4 Foto: Profimedia

James je u rujnu trebao sudjelovati na okupljanju glumačke ekipe serije "Dawson’s Creek", ali zbog bolesti morao je otkazati osobni dolazak. Umjesto toga, pojavio se virtualno i zahvalio obožavateljima na podršci.

Galerija 15 15 15 15 15

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je plavuša u koju su svi gledali na utakmici Osijeka i Slaven Belupa?

Unatoč svim profesionalnim i zdravstvenim izazovima, James Van Der Beek ne prestaje biti zahvalan publici i djeci, a blagdanska sezona ponovno ga je okupila uz voljene ljude.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Kuća preminule glumice krije jednu od najmračnijih holivudskih priča, sada se prodaje za vrtoglavu cifru!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Prve reakcije na novog pobjednika Supertalenta: ''Sve su napravili bez greške, ma bravo''

Pogledaji ovo Clubzone Miroslav Škoro proslavio 40 godina karijere emotivnim koncertom u rasprodanom Lisinskom!