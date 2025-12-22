Kuća preminule glumice krije jednu od najmračnijih holivudskih priča, sada se prodaje za vrtoglavu cifru!

Brittany Murphy i njezin suprug Simon Monjack tragično su preminuli u istoj vili u Hollywood Hillsu, koju je Murphy prethodno kupila od Britney Spears.

Šesnaest godina nakon iznenadne smrti Brittany Murphy pozornost javnosti ponovno se vraća na zagonetnu vilu u Hollywood Hillsu u kojoj su glumica i njezin suprug preminuli u razmaku od samo nekoliko mjeseci, kuću koju je Murphy svojedobno kupila od Britney Spears.

Brittany Murphy kupila je luksuznu vilu na Sunset Plazi 2003. godine od Britney Spears za 3,85 milijuna dolara te se ondje uselila godinama prije nego što će se dogoditi tragedija koja je potresla Hollywood. Dana 20. prosinca 2009. zvijezda filma "Clueless" pronađena je mrtva u kući u kojoj je živjela sa suprugom, britanskim scenaristom Simonom Monjackom. Imala je samo 32 godine. Pet mjeseci kasnije na istom imanju preminuo je i Monjack, u dobi od 40 godina.

Brittany Murphy (Foto: Getty Images) Foto: getty images

Bivša vila Brittany Murphy - 5 Foto: Profimedia

Kasnije je utvrđeno da je Brittany Murphy umrla od neliječene upale pluća, teške anemije i intoksikacije lijekovima na recept i bez recepta, a i Monjackova smrt pripisana je upali pluća. Ipak, unatoč službenim nalazima, smrtni slučajevi i danas su obavijeni velom misterija, a sama kuća ostala je u središtu brojnih teorija.

Bivša vila Brittany Murphy - 2 Foto: Profimedia

Nakon Monjackove smrti njegova majka Linda Monjack tvrdila je da je u kući postojala ozbiljna plijesan.

"Sve što znam jest da je prije Simonove smrti imao halucinacije da mu nešto izlazi ispod kože", rekla je za Daily Mail, a tu je teoriju, međutim, ured sudskog vještaka još 2010. godine odbacio.

Brittany i Simon u kući su živjeli zajedno s njezinom majkom Sharon Murphy. Ondje su se i vjenčali u travnju 2007. Sharon je bila ta koja je u jutro Brittanyine smrti nazvala hitnu pomoć nakon što se glumica srušila oko 8 sati, a pet mjeseci kasnije upravo je ona pronašla i Monjacka bez znakova života.

Brittany Murphy (Foto: Getty Images) Foto: getty images

Zanimljivo je da su i Brittany Murphy i Britney Spears tvrdile kako su se u kući osjećale nelagodno. Bivša Britneyina vizažistica Julianne Kaye prisjetila se 2021. godine u podcastu "We Need to Talk About Britney" neobičnog iskustva zbog kojeg je pjevačica napustila vilu. Ispričala je kako je Spears vjerovala da su se nakon jednog rituala u kući pojavile "loše energije" i da je imala osjećaj kao da je nešto pokušava gurnuti niz stepenice.

Bivša vila Brittany Murphy - 8 Foto: Profimedia

Bivša vila Brittany Murphy - 7 Foto: Profimedia

"Bilo je toliko loše da je otišla. Rekla mi je: 'Znam da ćeš misliti da sam luda. Nisam luda. Znam što sam vidjela i što sam osjetila'", ispričala je Kaye.

Ni Brittany Murphy nije skrivala nelagodu. Prema pisanju "The Hollywood Reportera", Monjack je 2011. godine rekao da je njegova supruga izbjegavala boravak u kući.

Bivša vila Brittany Murphy - 6 Foto: Profimedia

"Apsolutno je mrzila kuću u Rising Glenu. Svaki put kad bismo se vozili Sunsetom Britt bi rekla: 'Molim te, možemo li ostati u Beverly Hills Hotelu?'", prisjetio se. Ipak, dodao je da ju je često uvjeravao kako trebaju boraviti u vlastitom domu.

Nakon smrti Murphy i Monjacka kuća je više puta mijenjala vlasnike. Sharon Murphy 2011. godine pokušala ju je prodati za 4,99 milijuna dolara, no kasnije je cijenu spustila na 2,7 milijuna. Danas je vila potpuno renovirana i, prema oglasima, doživjela je potpunu transformaciju. U prosincu 2024. ponovno je stavljena na tržište, ovog put s vrtoglavom cijenom od gotovo 18 milijuna dolara, a prodaju vodi agent David Parnes iz Carolwood Estatesa.

Bivša vila Brittany Murphy - 1 Foto: Profimedia

Bivša vila Brittany Murphy - 3 Foto: Profimedia

I dok je kuća dobila novo lice, mračna priča koja se za nju veže i dalje intrigira javnost podsjećajući na jedan od najtužnijih i najzagonetnijih slučajeva u povijesti Hollywooda.

