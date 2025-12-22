Ecija Belošević u dirljivoj objavi obilježila poseban dan: "Beskrajno sam molila za tebe..."

Ecija Ivušić na Instagramu emotivno čestitala 2. rođendan sinu Leu, kojeg je dobila s Goranom Beloševićem.

Za Eciju Ivušić i njezina supruga Gorana Beloševića današnji dan ima posebno značenje. Naime, njihov sin Leo proslavio je svoj drugi rođendan.

Ecija je tim povodom objavila dirljiv video na društvenim mrežama koji je raznježio brojne pratitelje.

Pogledaji ovo Celebrity Prve reakcije na novog pobjednika Supertalenta: ''Sve su napravili bez greške, ma bravo''

U objavi se osvrnula na svakodnevne trenutke sa sinom, ističući njegove karakteristike koje je svakodnevno oduševljavaju – od energije i znatiželje, do ljubavi prema životinjama i plesu. Uz snimke iz obiteljskog života, voditeljica je sinu uputila posebne riječi:

"Hvala ti što postojiš, hvala ti što rasteš i što ja rastem uz tebe svaki dan kao majka i osoba. Volim te do onog neba kome sam se beskrajno molila za tebe."

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte show koji je Maja Šuput napravila u finalu Supertalenta u Areni Zagreb!

Podsjetimo, ljubavna priča Ecije i Gorana započela je krajem 2021. godine romantičnom prosidbom u Firenzi. Vjenčanje su imali u rujnu prošle godine na otočiću Vrniku, dok je slavlje nastavljeno na Korčuli uz brojne poznate uzvanike poput Nives Celzijus, Snježane Schillinger i Antee Kodžoman. Za svoj veliki dan Ecija je nosila elegantnu vjenčanicu dizajnera Borisa Pavlina.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Klingor podijelila emotivne prizore s kćerina 18. rođendana: "Blagoslovljeni smo!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Ovo je prva izjava novih pobjednika Supertalenta: "Još ne razumijemo što se dogodilo!"

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte kako je izgledalo prvo i jedinstveno finale Supertalenta u Areni Zagreb!