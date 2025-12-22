Ecija Belošević u dirljivoj objavi obilježila poseban dan: "Beskrajno sam molila za tebe..."

Ecija Ivušić na Instagramu emotivno čestitala 2. rođendan sinu Leu, kojeg je dobila s Goranom Beloševićem.
Za Eciju Ivušić i njezina supruga Gorana Beloševića današnji dan ima posebno značenje. Naime, njihov sin Leo proslavio je svoj drugi rođendan.3 vijesti o kojima se priča grandiozna večer Ispisali smo povijest Supertalenta! Proglašen je prvi pobjednik u Areni Zagreb ''ovo je velika stvar!'' Saznajte što nam to Braco iz Kumova sprema u Supertalent finalu: ''Atmosfera će bit kao na utakmici!'' izgubio 50 kilograma Naš pjevač iza kojeg je borba s ovisnošću se javio iz bolničke sobe: "Korak sam bliže..."
Ecija je tim povodom objavila dirljiv video na društvenim mrežama koji je raznježio brojne pratitelje.
Pogledaji ovo Celebrity Prve reakcije na novog pobjednika Supertalenta: ''Sve su napravili bez greške, ma bravo''
U objavi se osvrnula na svakodnevne trenutke sa sinom, ističući njegove karakteristike koje je svakodnevno oduševljavaju – od energije i znatiželje, do ljubavi prema životinjama i plesu. Uz snimke iz obiteljskog života, voditeljica je sinu uputila posebne riječi:
"Hvala ti što postojiš, hvala ti što rasteš i što ja rastem uz tebe svaki dan kao majka i osoba. Volim te do onog neba kome sam se beskrajno molila za tebe."
Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte show koji je Maja Šuput napravila u finalu Supertalenta u Areni Zagreb!
Podsjetimo, ljubavna priča Ecije i Gorana započela je krajem 2021. godine romantičnom prosidbom u Firenzi. Vjenčanje su imali u rujnu prošle godine na otočiću Vrniku, dok je slavlje nastavljeno na Korčuli uz brojne poznate uzvanike poput Nives Celzijus, Snježane Schillinger i Antee Kodžoman. Za svoj veliki dan Ecija je nosila elegantnu vjenčanicu dizajnera Borisa Pavlina.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Klingor podijelila emotivne prizore s kćerina 18. rođendana: "Blagoslovljeni smo!"
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Ovo je prva izjava novih pobjednika Supertalenta: "Još ne razumijemo što se dogodilo!"
Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte kako je izgledalo prvo i jedinstveno finale Supertalenta u Areni Zagreb!