Pogledajte show koji je Maja Šuput napravila u finalu Supertalenta u Areni Zagreb!

Nakon glamuroznog izdanja kojim je otvorila finale, Maja Šuput u Areni Zagreb iznenadila je gledatelje i izdanjem za svoj nastup.

Tijekom finalne večeri Supertalenta u Areni Zagreb, Maja Šuput zavladala je pozornicom te nastupila sa svojom pjesmom ''Nisam ja za male stvari''.

Za svoj nastup promijenila je i outfit te je iz snježne kraljice prešla u seksi izdanje. Nosila je bijelu haljinicu s prorezom te visoke crne čizme.

Styling je bio upotpunjen izraženijim make-upom i scenskim detaljima koji su dodatno pojačali dojam spektakla.

Maja je u potpunosti raspametila Arenu koja je s njom pjevala njen ljetni hit, a kako se vama svidio njen nastup pišite nam u komentarima.

