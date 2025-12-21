Ministar Habijan snimkom iz teretane zaintrigirao javnost zbog detalja na njegovoj ruci!

Ministar Damir Habijan otkrio je novu tetovažu Kapitolske vučice, simbol rimskog nasljeđa koje, kako kaže, obožava odmalena.

Damir Habijan, HDZ-ov ministar gospodarstva, ponovno je zaintrigirao pratitelje na društvenim mrežama, ovaj put novom tetovažom na lijevoj podlaktici, koju je pokazao na svom Instagram Storyju.

Poznat po tome što rado dijeli dijelove svog privatnog života, od treninga do modnih kombinacija, Habijan je ovoga puta otkrio motiv koji se savršeno uklapa u njegov već prepoznatljiv osobni stil – Kapitolsku vučicu.

Damir Habijan - 2 Foto: Damir Habijan/Instagram

Riječ je o simbolu iz rimske mitologije koji prikazuje vučicu kako doji Romula i Rema, legendarne utemeljitelje Rima. Tetovaža nije slučajan izbor, jer ministar već godinama njeguje strast prema antičkoj povijesti.

Pogledaji ovo Celebrity George Clooney javio se s najbolnijom viješću: "Bila je moja heroina..."

Još prošle godine za medije je govorio o svojim tetovažama, koje uključuju i lik Fauna, rimskog božanstva prirode.

"Kad vidite Fauna, Jupitera, hram i Koloseum, priča je zapravo vezana uz Rimsko Carstvo. Kao mali obožavao sam rimsku povijest i sve vezano uz Rim."

Damir Habijan - 3 Foto: Instagram

Na njegovom tijelu nalaze se i motivi Jupitera, rimskog vojnika, Koloseuma i antičkog hrama, što sve skupa tvori cjelovitu vizualnu priču inspiriranu Rimskim Carstvom.

Damir Habijan Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kako vam se sviđa njegova tetovaža? Meni je top!

Nije moj stil... Meni je top!

Nije moj stil... Ukupno glasova:

Osim ljubavi prema povijesti, Habijan je poznat i po tome što vodi aktivan život. Redovito trenira crossfit, bavi se trail trčanjem, a u posljednje vrijeme uključuje i biciklizam te povremeno plivanje.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ako vam treba doza smijeha, ovaj video naših influencera uoči finala Supertalenta ne smijete propustiti!

Damir Habijan Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Damir Habijan Foto: Instagram/Screenshot

Galerija 28 28 28 28 28

Habijan svojim objavama često ruši stereotipe o tome kako bi političar trebao izgledati ili se ponašati, a nova tetovaža samo je još jedan detalj u njegovoj osebujnoj i autentičnoj javnoj slici.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Novi udarac: Beckhamov sin ovim je potezom stavio točku na odnos s obitelji?

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Fani Stipković realnom objavom pokazala da ni nju ne zaobilaze izazovi roditeljstva

Pogledaji ovo Celebrity Blagdani u Thompsonovom domu: Iznenadit će vas što je njegova supruga pripremila za Božić!