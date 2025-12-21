Fani Stipković realnom objavom pokazala da ni nju ne zaobilaze izazovi roditeljstva

Fani Stipković duhovito je podijelila prizor iz svakodnevice sa sinčićem uz opis, pokazujući da ni nju ne zaobilaze izazovi roditeljstva.

Fani Stipković, koja je iz sportskog novinarstva zakoračila u svijet međunarodnih TV angažmana, rijetko dijeli trenutke iz privatnog života. Upravo zato, njezina nedavna Instagram objava izazvala je posebno zanimanje.

Na Storyju je objavila fotografiju svog dvogodišnjeg sina Nicolasa kako leži na podu – prizor koji će mnogi roditelji prepoznati kao tipičan primjer dječje frustracije. Uz sliku je kratko i duhovito napisala: "strašna druga", referirajući se na poznatu razvojnu fazu djece oko druge godine, obilježenu ispadima bijesa, tvrdoglavošću i emotivnim eksplozijama.

Fani Stipković na Instagramu Foto: Fani Stipković/Instagram

Iako živi između Saudijske Arabije i glamuroznih destinacija sportskog svijeta, Fani je ovom objavom pokazala da je roditeljstvo univerzalno, bez obzira na životni stil. Upravo ta realna i topla strana majčinstva dodatno je približila pratiteljima, koji su se u prizoru lako prepoznali.

Fani Stipković Foto: Instagram

Fani je sina Nicolasa dobila u listopadu 2023. sa suprugom, bivšim nogometašem Fernandom Hierrom, a par se vjenčao samo mjesec dana ranije. Rođenje sina opisali su kao najposebniji trenutak u svom životu.

Fani Stipković, Fernando Hierro Foto: Instagram

Fani Stipković, Fernando Hierro Foto: Instagram

Fani Stipković i Fernando Hierro - 3 Foto: Instagram

Iako pažljivo čuva svoju privatnost, Fani s vremena na vrijeme podijeli iskrene trenutke iz obiteljskog života i pritom nas podsjeti da, unatoč svemu, i dalje prolazi kroz iste roditeljske izazove kao i svi drugi.

