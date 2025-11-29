Zrake sunca i ljubičasti badić naglasili su sve što Fani Stipković čini posebnom

Fani Stipković i Fernando Hierro nalaze se na odmoru u Dubaiju.

Novinarka i voditeljica Fani Stipković posljednjih godina živi izvan Hrvatske, a od 2024. stanuje u Saudijskoj Arabiji,gdje njezin suprug, proslavljeni španjolski nogometaš Fernando Hierro radi kao sportski direktor nogometnog kluba Al Nassr.

Stipković i Hierro ovih dana su na odmoru u obližnjim Ujedinjenim Arapskim Emiratima, otkud se lijepa Hrvatica javila na društvenim mrežama.

Fani Stipković i Fernando Hierro - 1 Foto: Instagram

Fani Stipković i Fernando Hierro - 5 Foto: Instagram

Fani Stipković i Fernando Hierro - 4 Foto: Instagram

Fani Stipković i Fernando Hierro - 3 Foto: Instagram

Ako je gledati prema njezinim fotografijama na Instagramu, par uživa u suncu i romantičnim trenucima.

Fani se javila iz hotela i s nekih od najpoznatijih lokacija u Dubaiju, pokazujući panoramu megapolisa.

Fani Stipković i suprug Foto: Fani Stipković/Instagram

Fani Stipković, Fernando Hierro Foto: Instagram

Fani Stipković, Fernando Hierro Foto: Instagram

"Sunce na horizontu, Dubai u pozadini, pravo društvo kraj mene", napisala je Fani uz niz fotografija na kojima se vide i umjetni arhipelag Palm Jumeirah, Burj Khalifa i obližnje plaže. Fani je iskoristila priliku i za kupanje, pokazavši savršenu liniju u ljubičastom bikiniju.

Fani Stipković - 4 Foto: Fani Stipković/Instagram

Inače, Stipković i Hierro su zajedno od 2021. godine, te imaju sina. Prije selidbe u Saudijsku Arabiju, par je živio u Guadalajari gdje je Hierro vršio dužnost sportskog direktora tamošnjeg nogometnog kluba.

Njihov sin Nicholas je nedavno proslavio drugi rođendan, a više o tome pročitajte OVDJE.

Početkom školske godine je objavila sliku kako je izgledala kao dijete. Fotografiju pogledajte OVDJE.

