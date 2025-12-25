Niko Tokić Kartelo pokazao svoju kćer i zeta koji je bivši Vatreni: "Obitelj na okupu!"

Niko Tokić Kartelo objavio je dirljivu fotografiju s obitelji u restoranu, zahvalivši kćeri i zetu za večeru i podsjetivši na važnost zajedništva i malih trenutaka sreće.
"Kad te kći i zet izvedu na večeru... a večer se pretvori u uspomenu. Smijeh, razgovor, fina hrana i još poklon koji govori više od riječi. Takvi trenuci podsjećaju koliko je malo potrebno za veliko bogatstvo, obitelj na okupu i osjećaj zahvalnosti", napisao je.
Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije, a mnogi su se prisjetili da je njegova kći Ivana u braku s nogometašem NK Lokomotive i bivšim Vatrenim Denisom Kolingerom, koji je 2017. nastupio za hrvatsku reprezentaciju u prijateljskoj utakmici protiv Meksika.
Tokić Kartelo ranije je privukao veliku pažnju javnosti i emotivnim istupom prilikom predaje potpisa za predsjedničku kandidaturu, kada je pred kamerama rekao: "Ne mogu vam opisati koliko sam sretan! Mama, uspio sam, bit ću kandidat, bit ću predsjednik Republike Hrvatske."
