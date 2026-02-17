Preslatko! Chef Vukadin pokazao izdanja svojih nasljednika za maškare

Dječica Stjepana Vukadina ove su godine zablistala u posebnim kostimima. Sinčić je odabrao kuharsku uniformu, a kćerkica kostim Minnie Mouse.

Chef Stjepan Vukadin na društvenim je mrežama podijelio prizor koji je mnogima izmamio osmijeh na lice. Uoči maškara pokazao je kako su se njegovi mališani ove godine odlučili maskirati.

Njegov sin Gabriel ponosno je pozirao u pravom malom kuharskom izdanju. U bijeloj kuti, s kuharskom kapom na glavi i velikom drvenom kuhačom u ruci, izgledao je kao da je spreman preuzeti kuhinju. Osmijeh od uha do uha jasno je pokazivao koliko uživa u ulozi.

Malena Eli oduševila je kao preslatka Minnie Mouse. U crvenoj suknjici s bijelim točkicama i neizostavnoj mašnici na glavi izgledala je poput junakinje iz omiljenog crtića.

Braco i seko držeći se za ruke, pokazali su onu iskrenu dječju povezanost koja u trenu raznježi sva srca. Prizor pogledajte OVDJE.

