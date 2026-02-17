Grupa Lelek oglasila se nakon trijumfa na Dori: ''Odgovornost je velika i obećavamo...''

Pobjednice Dore 2026. podijelile su na Instagramu dojmove nakon velike pobjede i poručile da su svjesne velike odgovornosti koja ih čeka na Eurosongu.

Grupa Lelek pobjednice su ovogodišnje Dore i upravo će one predstavljati Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom ''Andromeda''. Njihov nastup osvojio je i publiku i žiri, a trenutak proglašenja bio je ispunjen snažnim emocijama.

Sada su se dirljivom porukom oglasila i na Instagramu.

''Idemo na Eurosong. Ni same nismo svjesne što se trenutno događa... Malo je reći HVALA, ali VELIKO VAM HVALA! Hvala svima koji su nas podržali, glasali i uputili poziv za nas na Dori i doveli nas do pobjede. Hvala za sve predivne poruke podrške. Zahvalne smo i cijenimo što ste prepoznali to nešto u nama i odlučili da baš mi imamo tu čast predstavljati Hrvatsku na Eurosongu'', napisale pobjednice.

''Odgovornost je velika i obećavamo da ćemo dati sve od sebe da našu zemlju predstavimo najbolje moguće. Želimo se zahvaliti i svim ljudima koji stoje iza nas, jako ih je puno i bez vas ovo ne bi postojalo! A sada... Fokus nam je na još većim pripremama za nastup u svibnju. Hvala vam još jednom i vjerujemo da ćete biti uz nas i dalje na ovom putu do Beča. Vole vas vaše Lelekice'', dodale su.

Što znače tetovaže koje su pobjednice Dore nosile tijekom nastupa? Detalje pročitajte OVDJE.

OVDJE pročitajte o čemu govori pjesma ''Andromeda''.

Tko su Lelek, čitajte OVDJE.

