Severina snažnom porukom podržala prosvjede u Sarajevu nakon velike tragedije

Severina se oglasila na društvenim mrežama i podržala prosvjede u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Nezadovoljstvo zbog tragične tramvajske nesreće koja je potresla Sarajevo ne jenjava.3 vijesti o kojima se priča pogledajte fotke Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica ''ostat će nam smrad!'' Goran Višnjić pozvao na prosvjed: "Zašto bismo mi to dopustili kod nas?'' najemotivniji trenutak večeri Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Građani su izašli na ulice kako bi zatražili odgovornost nadležnih institucija, a prosvjede je na društvenim mrežama podržala i pjevačica Severina.
Prosvjed u Sarajevu Foto: Antonio Balic/Cropix
Naime, objavila je nekoliko kardova sa prosvjeda snimljenih iz zraka iz glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Pogledaji ovo Celebrity Graniči li njezino izdanje s dobrim ukusom? Potpuno prozirna kreacija potaknula raspravu
"Moje Sarajevo, sućut obitelji'', napisla je.
Severina na Instagramu Foto: Instagram
Zatim je podijelila i video svog novogodišnjeg nastupa u Sarajevu.
"Uvijek uz Sarajevo'', dodala je.
Severina - 2 Foto: My Voice My Choice PR
Galerija 26 26 26 26 26
Pogledaji ovo Nekad i sad Kako su Backstreet Boysi ostali nezaustavljivi već više od 30 godina?
Inače, Mladić koji je izgubio život u Sarajevu sin je poznatog glazbenika, ima i brata blizanca. Više o tome pisali smo OVDJE.
Okupljanje građana u Sarajevu - 4 Foto: Antonio Balic/Cropix
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Preslatko! Chef Vukadin pokazao izdanja svojih nasljednika za maškare
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kako imati tijelo poput najpoznatije plavuše na svijetu? Njezin trener otkrio je nekoliko trikova
Pogledaji ovo Celebrity Otuđeni Beckhamov sin povukao ovaj potez nakon javne opomene najboljeg prijatelja svog oca