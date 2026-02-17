Severina snažnom porukom podržala prosvjede u Sarajevu nakon velike tragedije

Severina se oglasila na društvenim mrežama i podržala prosvjede u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Nezadovoljstvo zbog tragične tramvajske nesreće koja je potresla Sarajevo ne jenjava.

Građani su izašli na ulice kako bi zatražili odgovornost nadležnih institucija, a prosvjede je na društvenim mrežama podržala i pjevačica Severina.

Prosvjed u Sarajevu Foto: Antonio Balic/Cropix

Naime, objavila je nekoliko kardova sa prosvjeda snimljenih iz zraka iz glavnog grada Bosne i Hercegovine.

"Moje Sarajevo, sućut obitelji'', napisla je.

Severina na Instagramu Foto: Instagram

Zatim je podijelila i video svog novogodišnjeg nastupa u Sarajevu.

"Uvijek uz Sarajevo'', dodala je.

Severina - 2 Foto: My Voice My Choice PR

Inače, Mladić koji je izgubio život u Sarajevu sin je poznatog glazbenika, ima i brata blizanca. Više o tome pisali smo OVDJE.

Okupljanje građana u Sarajevu - 4 Foto: Antonio Balic/Cropix

