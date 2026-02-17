Graniči li njezino izdanje s dobrim ukusom? Potpuno prozirna kreacija potaknula raspravu

Ciara Miller na New York Fashion Weeku pojavila se u potpuno prozirnoj kreaciji na reviji LaQuana Smitha.

New York Fashion Week ponovno je donio modne ekstreme, a među onima koji su privukli najviše pozornosti našla se manekenka Ciara Miller.

Na reviji LaQuana Smitha pojavila se u potpuno prozirnoj, usko pripijenoj kreaciji s vertikalnim prugama, koja je malo toga prepustila mašti.

Dugačka haljina visokog ovratnika naglasila je njezinu figuru, dok je minimalistički donji sloj ostao jedini "štit" između kože i reflektora. Kombinaciju je zaokružila jednostavnim crnim salonkama i diskretnim make-upom, no dojam je bio sve samo ne diskretan.

Ciara Miller - 2 Foto: Profimedia

Mnogi su njezin odabir odmah usporedili s provokativnim stilom Biance Censori, koja je posljednjih mjeseci poznata po odvažnim, gotovo golišavim izdanjima. Čini se da trend "manje je više" dobiva novo značenje – manje tkanine, više šoka.

Ciara Miller - 1 Foto: Profimedia

Što vi mislite o Ciarinom outfitu? Meni je to neukus!

Na društvenim mrežama reakcije su podijeljene. Dok jedni hvale samopouzdanje i hrabrost, drugi se pitaju prelazi li moda granicu dobrog ukusa. Je li riječ o umjetničkom izrazu i pomicanju granica ili tek još jednom pokušaju da se šokira pod svaku cijenu?

