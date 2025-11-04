Što je to sve nabacala na sebe? Ovaj bizaran outfit teško će nadmašiti!

Bianca Censori ponovno šokira u bizarnoj modnoj kombinaciji, a fotografija s njenom obitelji tek je nasmijala javnost.

Bianca Censori privukla je pažnju javnosti svojim neobičnim modnim izdanjem koje je bilo teško ne primijetiti.

Na novim fotografijama snimljenima u Melbourneu, supruga repera Kanyea Westa pojavila se u prozirnom, gotovo kostimskom outfitu koji je izazvao lavinu komentara.

Bianca Censori - 4 Foto: Profimedia

Australska arhitektica i modna muza odjenula je lila bodi s korzetnim gornjim dijelom i ultrauske, prozirne tajice, koje su otkrile gotovo sve obline. Look je zaokružila srebrnim salonkama i minimalističkim make-upom, dok je kosu nosila ravno ispeglanu s novim, kratkim šiškama — stil koji dodatno naglašava njezin dramatičan izgled.

Bianca Censori - 3 Foto: Profimedia

Osim njezina modnog izbora, pažnju su privukle i fotografije Biance u društvu njezine obitelji i prijateljica. Skupina žena, odjevenih u različite, ali jednako upečatljive outfite, prošetala je ulicama Melbournea noseći šarene torbe i široke osmijehe. Strani mediji su ih odmah prozvali ''Keeping Up With The Censoris'', aludirajući na kultni reality show obitelji Kardashian — s kojom je Bianca sada neizbježno povezana, obzirom da je Kanye bio u braku s Kim Kardashian.

Bianca Censori - 2 Foto: Profimedia

Od trenutka kada je ušla u vezu s Yeom, Bianca Censori postala je sinonim za avangardne, hrabre i često provokativne modne izbore. Njezina estetika balansira između umjetničkog performansa i modne provokacije, a čini se da joj reakcije javnosti — bilo pozitivne ili negativne — samo dodatno idu u prilog.

Bianca Censori Foto: Profimedia

Bianca Censori Foto: Profimedia

