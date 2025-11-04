Što je to sve nabacala na sebe? Ovaj bizaran outfit teško će nadmašiti!

Bianca Censori ponovno šokira u bizarnoj modnoj kombinaciji, a fotografija s njenom obitelji tek je nasmijala javnost.
Bianca Censori privukla je pažnju javnosti svojim neobičnim modnim izdanjem koje je bilo teško ne primijetiti.3 vijesti o kojima se priča oštra reakcija Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve? rijetki prizori Janica Kostelić na važan događaj svog brata stigla s partnerom, kojeg inače skriva od javnosti ''meni je žao...'' Iskreni intervju Alena Vitasovića: ''Alkohol mi je uništio pola života, u neku ruku još ga uništava''
Na novim fotografijama snimljenima u Melbourneu, supruga repera Kanyea Westa pojavila se u prozirnom, gotovo kostimskom outfitu koji je izazvao lavinu komentara.
Bianca Censori - 4 Foto: Profimedia
Australska arhitektica i modna muza odjenula je lila bodi s korzetnim gornjim dijelom i ultrauske, prozirne tajice, koje su otkrile gotovo sve obline. Look je zaokružila srebrnim salonkama i minimalističkim make-upom, dok je kosu nosila ravno ispeglanu s novim, kratkim šiškama — stil koji dodatno naglašava njezin dramatičan izgled.
Bianca Censori - 3 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Janica Kostelić na važan događaj svog brata stigla s partnerom, kojeg inače skriva od javnosti
Osim njezina modnog izbora, pažnju su privukle i fotografije Biance u društvu njezine obitelji i prijateljica. Skupina žena, odjevenih u različite, ali jednako upečatljive outfite, prošetala je ulicama Melbournea noseći šarene torbe i široke osmijehe. Strani mediji su ih odmah prozvali ''Keeping Up With The Censoris'', aludirajući na kultni reality show obitelji Kardashian — s kojom je Bianca sada neizbježno povezana, obzirom da je Kanye bio u braku s Kim Kardashian.
Bianca Censori - 2 Foto: Profimedia
Od trenutka kada je ušla u vezu s Yeom, Bianca Censori postala je sinonim za avangardne, hrabre i često provokativne modne izbore. Njezina estetika balansira između umjetničkog performansa i modne provokacije, a čini se da joj reakcije javnosti — bilo pozitivne ili negativne — samo dodatno idu u prilog.
Bianca Censori Foto: Profimedia
Bianca Censori Foto: Profimedia
Galerija 22 22 22 22 22
Pogledaji ovo Zanimljivosti Legendu ženskog tenisa priznanje veze s drugom ženom koštalo je karijere
1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Drastična promjena! Našu saborsku zastupnicu nećete prepoznati na novim fotkama
1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Ispisao povijest: On je najseksi muškarac godine, otvoreno priča o svojoj seksualnosti
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je Hrvojka Kostelić-Swift? Ne znaju svi za polusestru Janice i Ivice