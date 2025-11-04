Ispisao povijest: On je najseksi muškarac godine, otvoreno priča o svojoj seksualnosti

People Magazine objavio je kako je Jonathan Bailey iz serije "Bridgerton" najseksi muškarac 2025. godine.

Britanski glumac Jonathan Bailey postao je prvi otvoreno gej muškarac koji je osvojio prestižnu titulu najseksi muškarca godine magazina People, naslijedivši prošlogodišnjeg dobitnika Johna Krasinskog.

Ova vijest objavljena je u emisiji "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", gdje je Bailey otkrio i naslovnice novog izdanja magazina.

Kod popularnog voditelja, 37-godišnji glumac izjavio je da mu je ovo “čast života” i dodao kako se još uvijek “smije sam sebi” zbog činjenice da će krasiti naslovnicu poznatog magazina.

"Presretan sam što je 2025. godine People odlučio ovu čast dodijeliti nekome tko zaista razumije vrijednost izraza "seksi muškarac"", otkrio je Bailey, dodavši kako je reagirao kad je saznao da će mu pripasti titula: "To je ogromna čast. Nevjerojatno sam polaskan. I potpuno apsurdno! To sam morao čuvati kao tajnu, pa jedva čekam da moji prijatelji i obitelj saznaju."

Ovo dolazi nakon Baileyjeve iznimno uspješne 2025. godine, u kojoj je uz Scarlett Johansson glumio u "Jurassic World Rebirth", a nešto kasnije ove godine pojavit će se i u dugoočekivanom filmu "Wicked: For Good", u kojem tumači princa Fiyera, u kojeg se zaljube Glinda (Ariana Grande) i Elphaba (Cynthia Erivo).

Šira publika zaljubila se u njega kroz ulogu Anthonyja Bridgertona, markantnog lorda i romantičnog protagonista druge sezone Netflixove hit serije "Bridgerton", no njegova karijera je počela mnogo ranije.

Na televiziji se pojavio još 1997. godine, kada je imao samo devet godina, u britanskoj seriji "Bramwell". Uslijedile su manje uloge u serijama poput "The Bill" i "Lewis", a slavu je stekao i kroz ulogu u kriminalističkoj drami "Broadchurch", u kojoj je glumio uz Davida Tennanta i Oliviju Colman. Osim toga, bio je jedan od glavnih glumaca u humorističnim serijama "W1A" i "Crashing", čiju je kreatoricu, Phoebe Waller-Bridge, često isticao kao osobnu inspiraciju.

Uspješan je i na kazališnim daskama. Za ulogu u mjuziklu "Company" 2019. godine osvojio je prestižnu Laurence Olivier Award za najboljeg sporednog glumca u mjuziklu. Također je 2024. osvojio Critics’ Choice Television Award za najboljeg sporednog glumca u mini-seriji "Fellow Travellers", hvaljenoj drami o ljubavi dvojice muškaraca tijekom razdoblja makartizma u SAD-u.

People je prvi put ovu nagradu dodijelio 1985. godine, kada je titulu ponio tada 29-godišnji Mel Gibson. Ovime je Bailey ušao u elitno društvo muškaraca koji su tijekom godina nosili naslov “najseksi na svijetu” — među njima su Brad Pitt, George Clooney, Richard Gere, Dwayne “The Rock” Johnson, Idris Elba, Michael B. Jordan, Ryan Reynolds i mnogi drugi.

