Tek kada se okrenula bilo je jasno da uopće ne nosi kratku suknju!

Sabrina Carpenter ponovno je izazvala pažnju javnosti odjevnom kombinacijom u New Yorku, noseći hlačice koje su mnogi zamijenili za donje rublje.

Američka pop zvijezda Sabrina Carpenter, čije pjesme "Espresso" i "Please Please Please" ne silaze s glazbenih ljestvica, osim glazbom, sve češće privlači pažnju i svojim modnim odabirima.

Njezina sklonost ultra kratkim kostimima i trikoima postala je zaštitni znak na pozornici, a čini se da sličnu estetiku primjenjuje i u svakodnevnom životu.

Sabrina Carpenter - 2 Foto: Profimedia

Tijekom nedavnog izlaska u New Yorku, gdje je s majkom otišla na večeru u jedan poznati restoran, mladu pjevačicu dočekali su brojni paparazzi. Na prvi pogled činilo se da nosi vrlo kratku suknju, no iz drugog kuta bilo je jasno – riječ je o hlačicama koje su nalikovale donjem rublju.

Sabrina Carpenter - 1 Foto: Profimedia

Stajling je zaokružila ružičastim kaputom, košuljom u istoj nijansi, crnim štiklama, najlonkama i upečatljivim modnim dodacima – torbicom i rukavicama. Kosa joj je bila puštena i lagano uvijena, a cijeli izgled ponovno je izazvao podijeljene reakcije na društvenim mrežama.

Sabrina Carpenter - 2 Foto: Profimedia

Sabrina Carpenter - 1 Foto: Profimedia

