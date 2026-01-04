Urban podijelio dirljiv prizor s djecom i suprugom, pa objavom raznježio mnoge

Damir Urban objavio je rijetku obiteljsku fotografiju sa suprugom Milicom i djecom Istokom Zolom i Iskrom.

Nakon rasprodanog koncerta u Areni Zagreb, Damir Urban raznježio je pratitelje novogodišnjom objavom, podijelivši intiman trenutak sa suprugom Milicom Czerny i djecom.

Poznati glazbenik svoje društvene mreže uglavnom koristi za promociju svojih projekata, no ovoga puta je pokazao svoju djecu – sina Istoka Zolu i kćer Iskru. Umjesto uobičajenih želja, Urban je za Novu godinu uputio intimnu, toplu obiteljsku poruku koja je brzo privukla pažnju i brojne pozitivne reakcije.

Damir Urban i Milica Czerny Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Damir Urban - 2 Foto: In Magazin

"Budite dobri, ljubazni, nježni i blagi prema drugima i prema sebi. Neka vam misija bude da svaki dan nastojite nekome uljepšati i popraviti život. Želimo vam uzbudljivu, ljubavlju i glazbom ispunjenu 2026.", napisao je Urban, potpisavši ju uz "obitelj Urban".

Damir Urban s obitelji (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr

Damir Urban i Tomislav Tomašević Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Plavokosa profesorica Milica osvojila je rokera još 2003. godine, a vjenčanje je održano četiri godine kasnije. Njihovo prvo zajedničko dijete, sina neobičnog imena Istok Zola, rodila je 2015. godine, a 2019. na svijet je stigla i kćerkica Iskra, koja dijeli ime s Urbanovom hit-pjesmom koja je 2020. dobila tri Porina - za pjesmu godine, najbolju izvedbu grupe s vokalom i spot.

Objava je mnoge podsjetila na ono najvažnije – obitelj, bliskost i male, ali iskrene geste koje čine razliku. Urban, koji privatni život rijetko dijeli javno, ovom je čestitkom pokazao koliko mu obitelj znači te je na poseban način poželio sretnu i ispunjenu Novu godinu.

