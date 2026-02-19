Naš domaći par upoznao se još 2009., a sada su skupa zatvorili jedno veliko životno poglavlje

Proslavljeni hrvatski rukometaš Jakov Gojun sinoć se emotivno oprostio od bogate karijere, a u jednom od najvažnijih trenutaka njegova života uz njega je, kao i uvijek, bila supruga Kristina.

Naš proslavljeni rukometaš Jakov Gojun sinoć se emotivno oprostio od igračke karijere, a na dvoranskoj ceremoniji uz njega su stajali najvažniji ljudi njegova života – supruga Kristina i njihova djeca.

Jakov i Kristina u središtu su pozornosti već godinama, ne samo zbog njegove sjajne rukometne karijere nego i zbog skladnog obiteljskog života koji su zajedno izgradili.

Jakov Gojun i supruga Kristina - 2 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Jakov Gojun i supruga Kristina - 4 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Jakov Gojun i supruga Kristina - 1 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Kristina je Jakovu najveća podrška izvan terena – uz njega je na svim važnim životnim i sportskim prekretnicama, bilo da se radi o trenucima radosti ili izazova.

Sa suprugom Kristinom u braku je deset godina, a prije toga bili su pet godina u vezi. Upoznali su se sredinom 2009. godine preko zajedničkih prijatelja, a u bračnu luku uplovili su u rodnom Splitu. Slavlje se održalo u prosincu 2014., i to u poznatom restoranu "Grašo".

Jakov Gojun i supruga Kristina - 10 Foto: Instagram

Jakov Gojun i supruga Kristina - 5 Foto: Instagram

Jakov Gojun i supruga Kristina - 6 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zuckerberg na sudu zbog Instagrama: Jesu li ga dizajnirali tako da zadrži djecu?

Njihova najnovija obiteljska radost dogodila se ovoga rujna, kad je Kristina rodila njihova četvrtog sina, kojem su dali ime Ivano.

Uz Ivana, Kristina i Jakov već su roditelji i trojice starijih sinova: Nike, Karla i Marka.

Galerija 8 8 8 8 8

"Sigurno nije bilo lako jer smo promijenili tri države, ali smo sada jako ponosni jer je sve bilo uspješno i sada smo opet u našoj Hrvatskoj", rekao je prošle godine Gojun.

Pogledaji ovo Celebrity Romantični bijeg Bebekovih za Valentinovo, posebni detalji otkrili koliko su zaljubljeni!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Vatreno crveni bikini istaknuo prirodne obline kubanske ljepotice!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Tko je Goran Vinčić Vinča, prvi domaći komičar koji je najavio nastup u Areni Zagreb?

Pogledaji ovo Celebrity Novi preokret u istrazi nestanka majke slavne voditeljice: Provjeravaju se mogući osumnjičenici