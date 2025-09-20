Neopisiva sreća! Naš rukometaš pohvalio se najljepšom mogućom vijesti na Instagramu

Naš rukometaš Jakov Gojun podijelio je kako je u njegovu obitelj stigla prinova.

Bivši hrvatski rukometni reprezentativac trenutačni kapetan RK Zagreba Jakov Gojun podijelio je prekrasnu vijest.

Njegova supruga Kristina rodila je njihovo četvrto dijete, a beba je dobila i posebno ime.

''18.09.2025. Ivano. Dobro nam došao sine. Bravo našoj hrabroj mamici za sve. Volim vas'', napisao je uz fotografiju bebine ručice.

Sa suprugom Kristinom u braku je devet godina, a prije toga bili su pet godina u vezi. Upoznali su se sredinom 2009. godine preko zajedničkih prijatelja, a u bračnu luku uplovili su u rodnom Splitu.

Slavlje se održalo u prosincu 2014. i to u poznatom restoranu "Grašo".

