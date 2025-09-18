Bez podrške Beckhamovih? Njihov najstariji sin posudio novac od punca za novi biznis

Brooklyn Beckham pokreće vlastiti burger restoran u SAD-u uz financijsku podršku obitelji Peltz, dok se njegov odnos s obitelji Beckham sve više hladi.

Brooklyn Beckham navodno se obratio svom svekru, milijarderu Nelsonu Peltzu, za pomoć oko pokretanja vlastitog burger restorana u SAD-u, dok se u pozadini nastavlja njegov zategnuti odnos s obitelji Beckham.

Ambiciozni kuhar (26) planira otvoriti restoran pod brendom Beck’s Buns, a financijsku podršku pružaju mu supruga Nicola i njezin otac. Ideja dolazi nakon što je prošlog mjeseca otkrio vizualni identitet projekta, a već je prilagodio zaštitu znaka kako bi uključivala i ugostiteljsku djelatnost.

Brooklyn Beckham - 1 Foto: Instagram

"Brooklyn već dugo sanja o vlastitom restoranu, a to se sada napokon ostvaruje. On i dalje oblikuje jelovnik, ali u ponudi će biti vrhunski burgeri s njegovim poznatim ljutim umacima Buster", navodi izvor za The Sun.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kakva vijest! U Dubrovniku će se snimati serija koju obožavaju milijuni diljem svijeta

Brooklyn, koji je ranije iskušao kao nogometaš, fotograf, pa i kuhar bez formalnog obrazovanja, lansirao je vlastiti brend umaka Cloud 23, a planira i širenje u modnu i prehrambenu industriju pod istim nazivom. Također je bio dio kampanja za Tiffany & Co., Pepe Jeans i Silk, a njegovi videozapisi o kuhanju generiraju značajnu zaradu.

Brooklyn Beckham - 3 Foto: Instagram

U međuvremenu, odnosi s njegovom obitelji sve su lošiji. Mediji prenose da je Brooklyn potpuno ignorirao rođendan brata Romea, a obitelj Beckham nije bila pozvana na njegovo drugo vjenčanje s Nicolom, koje se održalo 2. kolovoza. Posebno bolan detalj za Beckhame bio je govor koji je Brooklyn tom prilikom održao.

David i Brooklyn Beckham (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Lu Dedić i mama Marina odvažile se na izlazak nakon velike tragedije

"U središtu mog srca je Nicola, koju silno volim, ali i obitelj Peltz koja mi je bila velika podrška."

Navodno nije bilo nikakvog spomena roditelja, a prijatelji bliski paru tvrde da Brooklynu slama srce što se njegova supruga prikazuje kao negativac u sukobu.

David i Brooklyn Beckham (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Brooklyn Beckham (Foto: Instagram) Foto: Instagram

"To je duboko ukorijenjeno u mizoginiji – svi krive nju, a zaboravljaju da je Brooklyn odrasla osoba i sam donosi odluke."

Galerija 25 25 25 25 25

Dok Brooklyn i Nicola žive u SAD-u i grade vlastiti brend, Beckhamovi su se ljetos odmarali u južnoj Francuskoj i Italiji, bez ikakvog kontakta sa sinom.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Preporuke Neočekivano iznenađenje za ljubitelje serije koja je zaludjela cijeli svijet: ''Doslovno plačem!''

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Očaravajuće izdanje Kate Middleton izmamilo je kompliment od Donalda Trumpa!

Pogledaji ovo Celebrity Mladi Hajdukov as kanadskih korijena pokazao djevojku koja mu je ukrala srce?