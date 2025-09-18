Očaravajuće izdanje Kate Middleton izmamilo je kompliment od Donalda Trumpa!

Princeza Kate zablistala je u elegantnoj burgundskoj haljini dok je s princem Williamom dočekivala Donalda i Melaniju Trump u dvorcu Windsoru.

Princeza od Walesa blistala je u burgundskom kaputu haljini dizajnerice Emilie Wickstead dok je s princem Williamom dočekivala Donalda i Melaniju Trump u dvorcu Windsoru povodom njihova povijesnog državnog posjeta.

Kate (43) i William (43) pozdravili su Trumpove u Walled Gardenu unutar imanja Windsor, nakon što su predsjednik i prva dama pristigli helikopterom.

Predsjednik je princezi rekao da je prelijepa.

Svoj elegantni izgled Kate je upotpunila šeširom Jane Taylor vrijednim 2.330 funti, burgundskom torbicom Chanel, koju je nosila i ranije, te nježnim visećim naušnicama s rubinima. Na nogama je imala tamnosmeđe cipele od brušene kože Gianvita Rossija, još jednog od svojih omiljenih brendova.

Melania Trump odabrala je tamnosivi kostim visoke mode kuće Christian Dior, s krojenim sakoom i suknjom ispod koljena. Kosu je svezala u urednu punđu, djelomično skrivenu ispod šešira jarke ljubičaste boje širokog oboda.

Kate je kosu nosila u opuštenim valovima – u novoj bronde nijansi u koju se prebacila ranije ove jeseni, a dan prije za sprovod vojvotkinje od Kenta odabrala je crnu Chanel torbicu.

Glasnogovornik Donalda Trumpa ranije je izjavio da su on i Melania oduševljeni time što će princeza Kate imati istaknutu ulogu tijekom državnog posjeta.

"Uključivanje princeze Kate u toliko događanja velika je čast", dodao je.

Sudjelovanje princeze u protokolarnim aktivnostima potvrđeno je tek tjedan ranije zbog njezina zdravstvenog stanja. Kate se trenutačno nalazi u fazi remisije od neotkrivene vrste raka i polako se vraća javnim dužnostima.

