Očaravajuće izdanje Kate Middleton izmamilo je kompliment od Donalda Trumpa!

Princeza Kate zablistala je u elegantnoj burgundskoj haljini dok je s princem Williamom dočekivala Donalda i Melaniju Trump u dvorcu Windsoru.
Princeza od Walesa blistala je u burgundskom kaputu haljini dizajnerice Emilie Wickstead dok je s princem Williamom dočekivala Donalda i Melaniju Trump u dvorcu Windsoru povodom njihova povijesnog državnog posjeta.
Kate (43) i William (43) pozdravili su Trumpove u Walled Gardenu unutar imanja Windsor, nakon što su predsjednik i prva dama pristigli helikopterom.
Predsjednik je princezi rekao da je prelijepa.
Kate Middleton, princ William, Donald Trump, Melania Trump Foto: Profimedia
Kate Middleton - 2 Foto: Profimedia
Svoj elegantni izgled Kate je upotpunila šeširom Jane Taylor vrijednim 2.330 funti, burgundskom torbicom Chanel, koju je nosila i ranije, te nježnim visećim naušnicama s rubinima. Na nogama je imala tamnosmeđe cipele od brušene kože Gianvita Rossija, još jednog od svojih omiljenih brendova.
Kate Middleton - 1 Foto: Profimedia
Melania Trump odabrala je tamnosivi kostim visoke mode kuće Christian Dior, s krojenim sakoom i suknjom ispod koljena. Kosu je svezala u urednu punđu, djelomično skrivenu ispod šešira jarke ljubičaste boje širokog oboda.
Kate Middleton, kraljica Camilla i Melania Trump Foto: Profimedia
Kate je kosu nosila u opuštenim valovima – u novoj bronde nijansi u koju se prebacila ranije ove jeseni, a dan prije za sprovod vojvotkinje od Kenta odabrala je crnu Chanel torbicu.
Kate Middleton Foto: Profimedia
Glasnogovornik Donalda Trumpa ranije je izjavio da su on i Melania oduševljeni time što će princeza Kate imati istaknutu ulogu tijekom državnog posjeta.
"Uključivanje princeze Kate u toliko događanja velika je čast", dodao je.
Sudjelovanje princeze u protokolarnim aktivnostima potvrđeno je tek tjedan ranije zbog njezina zdravstvenog stanja. Kate se trenutačno nalazi u fazi remisije od neotkrivene vrste raka i polako se vraća javnim dužnostima.
