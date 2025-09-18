Kakva vijest! U Dubrovniku će se snimati serija koju obožavaju milijuni diljem svijeta

Peta i posljednja sezona Netflixove serije Outer Banks snimat će se u Dubrovniku od kraja listopada, a kreatori najavljuju da će biti najuzbudljivija dosad.

Netflixova hit-serija "Outer Banks" službeno završava svoj put, i to spektakularno. Posljednja, peta sezona snimat će se upravo u Dubrovniku od kraja listopada do sredine studenog, piše DubrovnikNet.

Kreatori najavljuju kako će ova sezona biti najnapetija i najuzbudljivija dosad.

Na društvenim mrežama obratili su se fanovima serije nakon završetka četvrte sezone i podijelili emotivnu poruku o početku i kraju ove tinejdžerske avanture.

"U ljeto 2017. naišli smo na fotografiju tinejdžera na plaži u sumrak tijekom nestanka struje. Ta nas je fotografija inspirirala za priču o četiri najbolja prijatelja koji samo žele uživati u životu. Iz tog početka zamislili smo misterij koji bi ih vodio na petogodišnje putovanje ispunjeno avanturama, potragom za blagom i prijateljstvom."

"S malo tuge, ali i uzbuđenja, završavamo četvrtu sezonu i okrećemo se petoj, u kojoj se nadamo da ćemo naše voljene Poguese završiti onako kako smo zamislili i planirali prije mnogo godina. Peta sezona bit će naša posljednja i vjerujemo da će biti najbolja", poručili su scenaristi Shannon Burke, Josh Pate i Jonas Pate.

Radnja serije smještena je na obalu Sjeverne Karoline, gdje se sukobljavaju svjetovi bogatih Kooksa i siromašnih Poguesa, a sve je obavijeno misterijem i potragom za blagom zloglasnog gusara Blackbearda.

Outer Banks je otkako je krenuo, redovno zauzimao visoka mjesta na Netflixovim ljestvicama popularnosti. Treća sezona iz ožujka 2023. godine u prvom tjednu prikazivanja prikupila je čak 154 milijuna pregleda.

Dolazak ove globalno popularne serije u Dubrovnik zasigurno će oživjeti uspomene na "Game of Thrones" i može se očekivati povećani interes turista i obožavatelja, pogotovo iz mlađe generacije, čim se serija krene emitirati.

