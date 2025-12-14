Ovo su najljepše hrvatske božićne pjesme: Koja je vama najdraža?

Blagdansko vrijeme nezamislivo je bez glazbe koja budi emocije, priziva uspomene i unosi toplinu u svaki dom, a hrvatske božićne pjesme već desetljećima imaju posebno mjesto u srcima slušatelja.
Božić je nezamisliv bez glazbe. Miris kolača, svjetlucanje lampica i obiteljska okupljanja dobivaju posebnu toplinu uz božićne pjesme koje iz godine u godinu rado slušamo. Hrvatska glazbena scena može se pohvaliti brojnim božićnim hitovima – od tradicionalnih napjeva do modernih pjesama koje su u kratkom vremenu postale blagdanski klasici.
Donosimo izbor najljepših hrvatskih božićnih pjesama koje će vas uvesti u pravo blagdansko raspoloženje.
Petar Grašo – ''Fritula'' – moderni božićni hit koji je postao klasik na YouTubeu i u domovima za vrijeme blagdana
Fantomi – ''Sretan Božić svakome'' – vesela i popularna blagdanska pjesma
Srebrna krila & Prijatelji – ''Božić dolazi'' – jedna od najpoznatijih domaćih božićnih pjesama
Dalmatino – ''Božić bijeli'' – emotivna pjesma koja dočarava zimski ugođaj
Oliver Dragojević – ''Bijeli Božić'' – klasik legendarnog glazbenika
Crvena jabuka & Saša Lošić – ''Bijeli Božić'' – domaća verzija poznate božićne melodije
Antonela Doko – ''Božić'' – noviji emotivni božićni hit
Opća opasnost – ''Raduj se cijeli svijete'' – snažan i inspirativan božićni klasik
Thompson & Klinci s Ribnjaka – ''Božićna (Zvona zvone, Božić je)'' – energičan božićni žanr
Mia Dimšić – ''Cimet i čaj'' – moderna pjesma koja dočarava topli blagdanski ugođaj
Krunoslav Kićo Slabinac – ''U to vrime godišta'' – tradicionalna božićna melodija u modernom tonu.
