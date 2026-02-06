Pretraži
sigurnija nego ikad

Nekad je pjevala s Cvekom, a sad se na Doru vraća s pjesmom koja je napisana na životnoj prekretnici

Piše J.C., Danas @ 10:00 Celebrity komentari
Lara Demarin - 1 Lara Demarin - 1 Foto: Instagram

Uoči Dore 2026., donosimo intervju s Larom Demarin, pjevačicom koja se na pozornicu vraća s osobnom pjesmom, jasnom vizijom i iskustvom koje joj daje dodatnu sigurnost.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Što se događalo na Andrewovom putu u New Yorku?
gnjusni detalji
Ulogu gosta plaća skupo: Novi dokumenti ruše obranu osramoćenog princa
Intervju s Larom Demarin uoči Dore 2026.
sigurnija nego ikad
Nekad je pjevala s Cvekom, a sad se na Doru vraća s pjesmom koja je napisana na životnoj prekretnici
Tko je Marco Balich, genij iza ceremonije otvaranja ZOI 2026.?
evo tko je on
Tko stoji iza svečanog otvaranja ZOI-ja? Za sve je odgovoran genij hrvatskog porijekla!
Rezidencija s rijetkim kraljevskim potpisom traži novog vlasnika, ovo je cijena vrijednog zdanja
mamac za kolekcionare
Zavirite u rezidenciju s rijetkim kraljevskim potpisom koja traži novog vlasnika, ovo je cijena vrijednog zdanja!
Priča o poslovnom carstvu Cristiana Ronalda koje je pretvorio u višemilijunski biznis
ne planira stati
Priča o poslovnom carstvu Cristiana Ronalda koje je pretvorio u višemilijunski biznis!
Milica Todorović oglasila se prvi put nakon poroda
''od stresa sam...''
Folk-zvijezda oglasila se prvi put nakon poroda i skandala s oženjenim: Majka joj je hitno operirana?
Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri
''Ne očekujte...''
Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri dok boravi u kući s bivšim: ''Glamurozan dan''
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu
"samo jako"
Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
Hari Mata Hari o ulozi peterostrukog djeda!
''Velika produktivnost''
Hari Mata Hari progovorio o ulozi peterostrukog djeda: ''Svi su na dobrom putu, kao što je i djed''
Kako izgleda partner Milice Todorović?
krio se devet mjeseci
Više nije tajna: Srpski mediji otkrili kako izgleda otac sina folk-zvijezde!
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša 15
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu 6
"samo jako"
Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
Marko Perković Thompson se oglasio na Facebooku nakon dočeka rukometaša 5
kratko i jasno
Thompson se oglasio nakon dočeka brončanih rukometaša na Trgu, ovo je napisao!
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce 4
oglasio se
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Masovno trovanje u susjedstvu: Stanje je alarmantno, među zaraženima i djeca
Građani na nogama
Masovno trovanje u susjedstvu: Stanje je alarmantno, među zaraženima i djeca
Mostarac kupio zemljište pa otkrio da je na parceli bilo groblje
ograđen lokalitet
Mostarac je kupio parcelu i započeo radove, a onda šok! Mještani potvrdili najcrnje slutnje
VREMENSKA PROGNOZA: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje
VREMENSKA PROGNOZA
Očekuje nas vrlo kišovit i iznadprosječno topao tjedan, a onda preokret! Moguć je i prodor polarne hladnoće
show
Velika hrvatska zastava s Trsatske gradine krasi Dvoranu mladosti uoči Thompsonova koncerta
snažan domoljubni simbol
Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove
Marko Perković Thompson podijelio fotografije s prvog koncerta u Rijeci
podijelio fotke
Za pamćenje! Jedan detalj s Thompsonova koncerta u Rijeci svima je oduzeo dah
Milica Todorović oglasila se prvi put nakon poroda
''od stresa sam...''
Folk-zvijezda oglasila se prvi put nakon poroda i skandala s oženjenim: Majka joj je hitno operirana?
zdravlje
13 namirnica koje biste trebali izbjegavati ako imate anksioznost ili depresiju
Za stabilnije raspoloženje
13 namirnica koje biste trebali izbjegavati ako imate anksioznost ili depresiju
Mušice u oku: Bezazlena pojava ili znak ozbiljnog problema s vidom?
"Plutaju" pred vašim očima
Mušice u oku: Bezazlena pojava ili znak ozbiljnog problema s vidom?
10 najboljih filmskih likova koji prikazuju bipolarni poremećaj
Neki su inspirirani stvarnim pričama
10 najboljih filmskih likova koji prikazuju bipolarni poremećaj
zabava
Stavio kanalizacijsku vodu u staklenku i ostao šokiran onim što se pojavilo kasnije
Zanimljivo
Stavio kanalizacijsku vodu u staklenku i ostao šokiran onim što se pojavilo kasnije
Ove sijamske blizanke osvojile su Instagram, no neki su uočili bizarnu istinu o ženama
Zanimljivo
Ove sijamske blizanke osvojile su Instagram, no neki su uočili bizarnu istinu o ženama
Šokantna istina iza fotografije dječaka koji pada iz aviona na "najjezivijoj fotografiji ikada"
Tužna priča
Šokantna istina iza fotografije dječaka koji pada iz aviona na "najjezivijoj fotografiji ikada"
tech
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
Više od refleksa
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
Koji telefon ima najbolju bateriju? Test je pokazao zanimljive rezultate
Dva brenda dominiraju
Koji telefon ima najbolju bateriju? Test je pokazao zanimljive rezultate
Google je potvrdio ono što se dugo očekuje: Android i iPhone će uskoro moći direktno razmjenjivati datoteke
i to nije sve
Google je potvrdio ono što se dugo očekuje: Android i iPhone će uskoro moći direktno razmjenjivati datoteke
sport
Hrvatski olimpijci odradili mimohod na otvorenju ZOI, jedan detalj je neugodno iznenadio
Spektakl
FOTO Hrvatski olimpijci odradili mimohod na otvorenju ZOI, jedan detalj mnoge je neugodno iznenadio
Skandal prije otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu: Gus Kenworthy urinom digao buru
Oglasio se i savez
FOTO Skandal uoči otvaranja ZOI u Milanu: Potez britanskog olimpijca šokirao javnost
Mnoge je iznenadio izostanak hrvatskih skijaša s otvorenja ZOI, evo zašto ih nije bilo!
OPRAVDAN RAZLOG
Mnoge je iznenadio izostanak hrvatskih skijaša s otvorenja ZOI, evo zašto ih nije bilo!
tv
Kumovi: Teško će joj oprostiti za riječi koje mu je uputila
KUMOVI
Teško će joj oprostiti za riječi koje mu je uputila
Kumovi: Kome će sve ljubav pokucati na vrata doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"!
KUMOVI
Kome će sve ljubav pokucati na vrata doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"!
Neočekivane zaruke, mračne tajne i opasni planovi – saznajte što vas čeka u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Neočekivane zaruke, mračne tajne i opasni planovi – saznajte što vas čeka u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
putovanja
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred “ničega”, kad bude gotov njima će se služiti 100 milijuna ljudi
Najveći na kontinentu
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred "ničega", a kad bude gotov, njime će se služiti 100 milijuna ljudi
Trik za krafne koje nisu masne
Male tajne majstora
Najvažnija stvar kod pečenja krafni, ako ovo napravite neće biti masne i teške
novac
Jadrolinija izabrala - trajekte će im projektirati Navis Consult
Norveška tvrtka iz Rijeke
Jadrolinija izabrala - trajekte će im projektirati Navis Consult
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Suvlasnik im je Slovenija
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
Svi ga znamo
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
lifestyle
Ponuda crnih haljina u novim kolekcijama
MODNI KLASIK
15 haljina koje stoje baš svima - a jedna košta samo 13 eura
Što znači kada vam pas stavi glavu u krilo?
Dirljivi trenutak
Nije samo znak privrženosti: Što vam pas želi poručiti kada vam stavi glavu u krilo?
Severina u bundi i skinny hlačama na otvaranju Samoborskog fašnika 2026.
Odabrala za fašnik
Ove hlače nisu u trendu već godinama, ali i dalje se viđaju na hrvatskim ulicama – nosi ih i Severina
sve
Hrvatski olimpijci odradili mimohod na otvorenju ZOI, jedan detalj je neugodno iznenadio
Spektakl
FOTO Hrvatski olimpijci odradili mimohod na otvorenju ZOI, jedan detalj mnoge je neugodno iznenadio
Skandal prije otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu: Gus Kenworthy urinom digao buru
Oglasio se i savez
FOTO Skandal uoči otvaranja ZOI u Milanu: Potez britanskog olimpijca šokirao javnost
Velika hrvatska zastava s Trsatske gradine krasi Dvoranu mladosti uoči Thompsonova koncerta
snažan domoljubni simbol
Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene