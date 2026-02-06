Nekad je pjevala s Cvekom, a sad se na Doru vraća s pjesmom koja je napisana na životnoj prekretnici

Uoči Dore 2026., donosimo intervju s Larom Demarin, pjevačicom koja se na pozornicu vraća s osobnom pjesmom, jasnom vizijom i iskustvom koje joj daje dodatnu sigurnost.

Uoči Dore 2026., razgovarali smo s Larom Demarin koja želi predstavljati Hrvatsku na Eurosongu.

Mlada pjevačica na pozornicu se vraća zrelija, sigurnija i s jasnom vizijom onoga što želi predstaviti publici. Nakon prošlogodišnjeg iskustva, ove godine dolazi s pjesmom ''Mantra'', osobnom pričom i snažnim autorskim potpisom, u trenutku koji sama opisuje kao najstabilniju fazu svoje dosadašnje karijere.

Lara Demarin - 3 Foto: PR

''Znači mi jako puno jer dolazi u trenutku kad se osjećam najstabilnije i najsigurnije u sebe kao izvođačicu. Prije dvije godine bila sam debitantica, puna adrenalina i želje da me ljudi upoznaju, a ove godine dolazim s jasnijom vizijom, iskustvom i većom vjerom u ono što radim pa i u samu pjesmu. Dora mi omogućava prostor u kojem mogu pokazati tko sam i što sve mogu i znam.''

Finalisti Dore 2024. - 6 Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Prethodni nastup na Dori ostavio je snažan trag, ne samo zbog samog rezultata, već zbog cijelog procesa koji je stajao iza nastupa.

''Najveća uspomena mi je cijeli proces pripreme i osjećaj prolaska u finale kao dokaz da smo napravili posao kako treba. Bila sam skoro pa sama u cijelom procesu, morala sam u toku učiti o kadriranjima, LED ekranima, pirotehnici, konceptu nastupa i slično – pomoglo mi je to što sam od početka znala kako vidim cijelu priču i vizija je bila jasna pa je na kraju i realizacija bila uspješna.''

Upravo to iskustvo donosi joj novu energiju i drugačiji osjećaj pred povratak na istu pozornicu.

''Rekla bih da sam hrabrija. Zadala sam si zahtjevnu pjesmu s još zahtjevnijim nastupom, ali to je ono što me čini sretnom jer volim izazove. Znam što me očekuje i želim stati na pozornicu pripremljena i čiste glave, sa stavom – gledajte nas što smo napravili.''

Pjesma s kojom se predstavlja ove godine nosi posebno značenje i duboku osobnu priču.

''Mantra je vrlo osobna pjesma. Dio teksta nastao je u razdoblju kad sam bila na životnoj prekretnici i kad sam shvatila da je glazba ono čemu se uvijek vraćam, bez obzira na sve. Pjesmom želim poručiti koliko je važno slušati svoj unutarnji glas i imati hrabrosti slijediti vlastiti put. Mantra nije klasična ljubavna pjesma već razgovor sa samom sobom. Moja mantra je glazba.''

Smatra li Doru odskočnom daskom, izazovom ili testom zrelosti za izvođača?

''Mislim da je Dora sve to zajedno. Odskočna daska jer te ljudi mogu upoznati i primijetiti. Izazov jer traži maksimum u svakom segmentu, ali i test zrelosti jer nastupom pokazuješ tko si, koliko imaš iskustva i koliko vjeruješ u svoje odluke i rad. Za mene ove godine vjerujem da ću ispuniti izazov i da će mi Mantra otvoriti neka nova vrata.''

Ako bi se put otvorio i prema Eurosongu, Lara točno zna što bi tamo donijela.

''Donijela bih snažnu emociju radi priče koja stoji iza pjesme – dokaz da treba slijediti srce i da sam ovdje zbog glazbe. Mantra je spoj moderne europske produkcije s etno elementima kao potpisom naših korijena, što smatram da je bitno jer predstavljaš svoju državu. Smatram da imam veliko iskustvo na pozornici, osjećam se sigurno i imam jasnu viziju pa bih to i dokazala. Osim toga, jako volim Eurosong i sve što on izvođaču donosi – od izazova da se pokaže u svakom segmentu do energije koja bi me vodila kroz nastup, a i kroz sve što me u karijeri čeka.''

Publika Laru pamti i kao back vokalisticu Matije Cveka, a to razdoblje smatra izuzetno važnim za svoj razvoj.

''Obožavam biti back vokal i pjevati back vokale, bilo to u studiju ili na pozornici. Imam ljubav prema tome još od malih nogu koju sam stekla kroz vokalne skupine, zborove, natjecanja i slično. Jako me ispunjavalo pjevanje back vokala i zato mi je bilo teško iskoračiti u solo vode, ali imala sam tu potrebu i poziv, a iskustvo koje sam dobila na stvarno raznim velikim pozornicama nastupajući s The Funkensteinsima i Matijom mi je jako pomoglo u toj odluci i doprinijelo mom samopouzdanju kao izvođaču. Naučila sam i da je disciplina, upornost i timski rad jako bitan i time se vodim kroz svoj put.''

Odluka o solo karijeri nije bila nagla, već je sazrijevala kroz vrijeme.

''Taj se osjećaj javljao više puta, nije to bio samo jedan trenutak s kojim sam ja odlučila napraviti korak u solo vode. Paralelno sam ja imala svoje nastupe, puno sam nastupala sa svojim bendom i u svojim angažmanima tako da mi nije bilo strano pjevati pod svojim imenom. Jedino gdje se javila razlika je autorstvo i iskorak u solo vode u kantatorskom smjeru i odmak od sigurne zone. Imala sam svoje osobne priče koje sam htjela ispričati i potrebu da pokažem i naučim nešto više.''

Autentičnost joj je ključna u svakom koraku stvaranja.

''Jako sam uključena i volim sudjelovati u svakom koraku, od ideje do finalne verzije. Jako mi je važno da pjesma odražava mene i da sve što radim bude iskreno.''

Lara Demarin - 3 Foto: Instagram

Naravno, put nije bio lišen straha, ali emocije su uvijek bile jače.

''Naravno, strah još uvijek postoji jer je biti izvođač jako nepredvidiv posao. S druge strane, svjesna sam da stvaranje i izvođenje glazbe za mene donosi posebnu strast i uzbuđenje koje će uvijek biti prisutno u mom životu pa je taj osjećaj i prevladao. Strah je normalna pojava kad izlaziš iz sigurne zone, ali i znak da radiš nešto važno za sebe.''

U svemu tome, podrška je igrala veliku ulogu.

''Definitivno moja obitelj, a posebno brat Luka, koji je i profesionalno jako uključen u moj rad. Uz njih, tu je i moj kreativni tim i prijatelji koji razumiju koliko je ovaj posao zahtjevan, nepredvidiv i rizičan. Imati podršku je već pola posla.''

Na tom putu morala je svladati brojne nesigurnosti.

''Puno njih. Kroz put naučiš da te mora voditi osjećaj vjere u sebe, moraš biti jako uporan i još više strpljiv. Ono što je u mojoj moći uvijek bilo je da radim na sebi toliko da to i drugi primjete i da sam dovoljno sigurna da znam što radim i da to radim dobro. Glazbena industrija je okrutan svijet i treba biti spreman na sve što donosi.''

Lara Demarin - 5 Foto: Instagram

Razlika između pozadine i prve linije pozornice donijela je nova saznanja.

''Naučila sam koliko je bitan timski rad, strpljenjem upornost i profesionalnost. Kao solo izvođač imaš puno veću odgovornost, preuzimaš sve rizike i u većini slučajeva si zapravo sam, neovisno o tome imaš li tim ljudi koji radi s tobom – nikome nije stalo ko tebi.''

Kritike danas doživljava s dozom distance i zrelosti.

''Uvijek rado poslušam ili pročitam kritike. Nekad ne znam od koga dolaze pa su mi onda manje bitne. No, ako se neka kritika protegne više puta kroz razne izvore onda ću je shvatiti kao konstruktivnu i pokušati ju primijeniti na ovaj ili onaj način. Dovoljno sam jaka da me ne diraju na psihološkoj razini jer na to moraš biti spreman odmah u početku.''

Malo je poznato da Lara ima i drugu struku – fizioterapiju – a upravo ta životna raskrižja utkala su se u ''Mantru''.

''Upravo o tome priča i Mantra. Volim struku fizioterapije, no on zahtjeva praksu i i stalnu involviranost pa joj se nisam mogla dovoljno posvetiti jer se u meni oduvijek javlja ta umjetnička crta i glava u oblacima. Fizioterapija je bila moj siguran put, ali s vremenom je prevladala želja da za sebe napravim više i da ne žalim za stvarima koje sam mogla, a nisam napravila. Zato je bitno slijediti taj unutarnji glas, a vjerujem da ga svatko od nas ima, svoju mantru.''

Lara Demarin Foto: Josip Moler / CROPIX

Dugo je balansirala između dvaju svjetova.

''Dugo sam paralelno radila oboje. Međutim, mučilo me to što se nisam ni jednoj strani mogla dati u potpunosti. Proces odluke je trajao dugo, ali za ničime ne žalim jer mislim da bih žalila tek onog trenutka kad bi se pitala “što bi bilo kad bi bilo”. Teško je bilo odlučiti se, ali to i je čar životnih izazova.''

Kad bi se morala predstaviti bez glazbe, Lara ostaje vjerna sebi.

''Lara je emotivna, kreativna i pozitivna osoba, voli životinje, prirodu i veseli se malim stvarima. Traži inspiraciju kroz empatiju, voli društvo i pozitivnu energiju, jako vezana za obitelj. Željna je stalnih izazova i probavanja novih stvari.''

U slobodno vrijeme puni baterije jednostavnim stvarima.

''Volim boraviti u prirodi, planinariti, trenirati, plesati, provoditi vrijeme sa svojim psom i prijateljima, igrati društvene igre i kuhati.''

A kad je riječ o ljubavi, odgovor je kratak i jasan.

''Moje srce je zauzeto glazbom. A ono ostalo volim zadržati za sebe.''

Lara na Dori nastupa posljednja, 12. po redu u drugoj polufinalnoj večeri 13. veljače. Raspored ostalih nastupa pogledajte OVDJE.

