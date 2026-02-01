Rijetke zajedničke fotografije Matije Cveka sa suprugom otkrivaju koliko su zaljubljeni!

Matija Cvek objavio je rijetke zajedničke fotografije sa suprugom Miriam, kojima je pokazao koliko su zaljubljeni i povezani.
Par, koji inače rijetko dijeli intimne trenutke s javnošću, zrači ljubavlju i prisnošću, a osmijesi na licima jasno govore koliko su sretni zajedno.
Na fotografijama poziraju zagrljeni u elegantnim modnim kombinacijama, a obožavatelji su u komentarima odmah izrazili oduševljenje ovim rijetkim zajedničkim trenucima, a mnogi su istaknuli koliko skladno i zaljubljeno par izgleda.
Matija Cvek sa suprugom Foto: Matija Cvek/Instagram
Cvek, koji posljednjih godina niže glazbene uspjehe i priznanja, često ističe kako mu je podrška obitelji i supruge posebno važna, a ove fotografije još jednom su podsjetile da iza svakog uspješnog umjetnika stoji i snažna privatna podrška.
Inače, par zajedno ima kćerkicu Lotu.
