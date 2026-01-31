Zavirite iza kulisa! Ecija Ojdanić pokazala kako izgledaju njezine pripreme za važan događaj

Ecija Ojdanić na društvenim mrežama pokazala je kako se priprema za dodjelu prestižne nagrade Zlatni studio, otkrivši dio glamuroznog backstagea prije večeri.

Poznata glumica Ecija Ojdanić uvelike se priprema za večerašnju dodjelu prestižne medijske nagrade Zlatni studio, a svoje je obožavatelje o tome obavijestila u realnom vremenu putem Instagrama.

U prvim objavama pokazala je kako izgleda proces pripreme, od make-upa u kućnom ogrtaču i ručnika na glavi, do završnog glamura u elegantnoj bijeloj haljini s uredno podignutom kosom.

Ecija Ojdanić Foto: Ecija Ojdanić/Instagram

Ecija Ojdanić Foto: Ecija Ojdanić/Instagram

Inače, među finalistima konkurentima ove se godine ponovno našla i Nova TV i to u čak u tri kategorije!

U kategoriji TV lice godine, nominirani su voditelji popularnog showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' – Igor Mešin i Filip Detelić, čija je međusobna dinamika i voditeljska energija došla do izražaja u posljednjoj sezoni showa.

U kategoriji TV serija godine, Nova TV ponovno bilježi snažnu prisutnost sa serijom ''Kumovi'' koja je obilježila i godinu iza nas. Naša hit serija već godinama zadržava veliku gledanost, donoseći intrigantne i emotivne priče iz fiktivnog mjesta Zaglava, gdje se isprepliću odnosi, obiteljske napetosti i poslovna savezništva.

U kategoriji TV zabava godine, nominiran je ''MasterChef'', koji već osam sezona zadržava status najpopularnijeg gastro formata na domaćoj televiziji. U osmoj sezoni omiljene TV kuhinje u žiriju su bili Stjepan Vukadin, Goran Kočiš i Mario Mihelj, čije kulinarsko i televizijsko zajedništvo donosi dodatnu vrijednost emisiji.

O ovoj temi više pročitajte OVDJE.

