Sjećate se slatkice s naočalama iz hit-filma? Iznenadit će vas kako danas izgleda

Dva desetljeća nakon filma koji ju je proslavio, Abigail Breslin ponovno je u fokusu javnosti.

Glumica Abigail Breslin, koju publika pamti kao djevojčicu Olive iz kultnog filma "Mala miss Amerike" , pojavila se u javnosti povodom 20. obljetnice filma koji joj je obilježio karijeru i odveo je ravno u svjetsku glumačku elitu.

Danas 29-godišnja Breslin rijetko se pojavljuje na crvenom tepihu, no ovoga je puta napravila iznimku te prisustvovala posebnoj projekciji filma u sklopu ''Sundance Film Festivala'', gdje se ponovno okupila glumačka ekipa – Toni Collette, Paul Dano i Greg Kinnear. Njezin dolazak izazvao je veliko zanimanje, a mnogi su se iznenadili koliko se promijenila, piše Daily Mail.

Abigail Breslin Foto: Profimedia

Za ovu prigodu Abigail je odabrala jednostavno, ali elegantno izdanje – džemper i suknju u toploj, kestenjastoj nijansi, izgledajući potpuno drukčije od djevojčice kakvu je publika upoznala prije dva desetljeća. Fotografije s događanja brzo su se proširile društvenim mrežama, gdje su se nizali komentari iznenađenja, ali i komplimenti na račun njezina izgleda.

''Ne mogu vjerovati da je to ona'', ''Kako vrijeme leti'' i ''Potpuno odrasla'', samo su neki od komentara obožavatelja, dok su mnogi istaknuli da glumica izgleda sjajno.

Abigail Breslin Foto: Profimedia

Breslin se na događanju osvrnula i na snimanje filma koji joj je obilježio djetinjstvo. Priznala je kako bi, da je bila starija, možda još snažnije doživjela to iskustvo, ali joj je drago što je u projekt ušla kao dijete, bez prevelikog pritiska i očekivanja.

Abigail Breslin Foto: Profimedia

Inače, privatni život drži podalje od javnosti, ali je poznato da je u braku Irom Kunyanskyjem, nedavno je objavom na društvenim mrežama otkrila da su proslavili treću godišnjicu braka.

Prije supruga, svojedobno je otkrila da je s bivšim dečom prošla pakao. Naime, u jednom intervjuu priznala je da silovao, a nakon toga joj je dijagnosticiran PTSP. Ranije je objasnila da napad nije prijavila policiji jer je bila šokirana te se nije htjela priznati što se dogodilo. Također, je priznala da se bojala ponovnog napada te će njezin bivši prijetiti njezinoj obitelji. Danas je aktivana u borbi za ženska prava.

