Sjećate li se teen miljenika kojeg su uspoređivali s Bieberom? Evo gdje je danas

Prije desetak godina bio je poster na zidovima tinejdžerskih soba, a danas vodi sasvim drugačiji život, evo gdje je nestao Austin Mahone.

Sredinom 2010-ih Austin Mahone bio je ime na usnama tinejdžera diljem svijeta.

Mladi pjevač iz San Antonija prvi je put osvojio publiku na YouTubeu, objavljujući covere trenutnih hitova koji su mu u rekordnom roku donijeli milijune pregleda i fanova. U samo nekoliko godina, Mahone je postao globalna pop senzacija, često uspoređivan s Justinom Bieberom, s hitsinglovima poput ''Say Somethin’'' i ''Mmm Yeah'' koji su mu donijeli zlatne ploče i mjesto u pop kulturi početka 2010-ih.

Austin Mahone - 19 Foto: Profimedia

Austin Mahone - 11 Foto: Profimedia

Upravo ''Mmm Yeah'' s Pitbullom jedan je od njegovih najvećih hitova, a ima 255 milijuna pregleda.

Austin Mahone - 9 Foto: Profimedia

Sjećate li se Austina Mahonea? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

No gdje je danas teen idol koji je pjevao o prvim ljubavima i ljetnim osjećajima?

Nakon desetljeća provedenog u pop i R&B izričaju, Austin je napravio značajan zaokret prema country i country-pop zvuku — smjeru koji mu je, kako kaže, uvijek bio u krvi jer je odrastao slušajući country glazbu u Teksasu.

Austin Mahone - 16 Foto: Instagram

Austin Mahone - 15 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Legendarnog glumca i dalje proganja nerazjašnjena smrt supruge, čudne okolnosti ni danas nikome nisu jasne

Njegov album A Lone Star Story iz 2023. godine (snimljen u Nashvilleu) označava taj prelazak i smatra se njegovim najosobnijim projektom do sada — s naglaskom na storytelling, zrelije teme i autentičniji zvuk.

Austin trenutno živi u Nashvilleu, gradu koji se smatra epicentrom country scene, gdje radi s producentima i kreativcima kako bi ispričao priče koje su mu bliže srcu nego ikad prije.

I dok se neki mogu sjećati Mahonea po ''What About Love'' ili ''Dirty Work'', danas se mladi glazbenik okreće novim izdanjima. Njegov singl ''Both Ways'' iz 2025. pokazuje njegovu sposobnost da spaja melodičnost popa s country prizvukom, a fanovi su ga dobro prihvatili na društvenim mrežama.

Austin Mahone - 5 Foto: Profimedia

Austin Mahone - 6 Foto: Profimedia

Austin Mahone - 7 Foto: Profimedia

Osim toga, Austin aktivno radi na suradnjama i novim pjesmama, poput ''It’s Summer'' s Chrisom Danielom, čime dodatno širi svoj glazbeni repertoar.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se nje? Pop-slatkica danas živi potpuno drugačiji život, evo kako izgleda

Iako sada gradi karijeru u Nashvilleu, Mahone redovito posjećuje San Antonio, svoj rodni grad u Teksasu, gdje se odaziva lokalnim događanjima i koncertima, a ponekad sudjeluje i u humanitarnim događajima.

Također je aktivan na društvenim mrežama gdje njegovih 12 milijuna pratitelja još uvijek s nestrpljenjem čekaju nove singlove, videe i najave turneja.

Galerija 14 14 14 14 14

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Tko je ljepotica iz realityja i ovogodišnja zvijezda Eurosonga? Dolazi iz slavne obitelji!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Milica Todorović objavila prvu fotografiju sina, otkad ga je rodila, proživljava pravu muku